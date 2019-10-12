Цены на продукты в Украине: эксперты дали неожиданный прогноз

Цены на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Стоимость продуктов питания в Украине увеличивается, не смотря на укрепление гривны

Цены на продукты в Украине продолжают расти вне зависимости от курса валют. Связано это с тем, что инфляция вернулась с началом осени. По данным Госслужбы статистики, после трехмесячного снижения цен летом в сентябре все подорожало в среднем на 0,7%. Что подорожало и подешевело больше всего – рассказывает "Сегодня".

Что подорожало за месяц?

Продуктовая корзина прибавила в цене +0,7% по сравнению с августом. Лидером подорожания стала гречка, которая стала стоить на 21,4% больше (плюс около 5 грн/кг). Из остальных продуктов больше всего поднялась цена на фрукты (+2,4%), молоко (+1,7%), подсолнечное масло (+1,4%), сыр (+1,2%), хлеб (+1,1%), рыбу и рыбопродукты (+1%), спиртное и табак (+1%).

Цены на продукты в Украине (фото: sfs.gov.ua)

Среди промтоваров и услуг самый большой рост цен в сентябре был на одежду и обувь: за месяц соответственно на 7,5% и 10,4%. Но учитывая, что эти позиции с начала года стабильно дешевели, то, по сравнению с декабрем 2018 года, они стоят дороже всего на 0,1% и 0,9%. Например, среднестатистическая мужская осенняя куртка или пара ботинок чисто арифметически прибавили в цене символические пару гривен.

Рост цен за год

Но если сравнить цены сентября 2019 года и сентября 2018-го, то подорожание еды и услуг за год окажется намного значительнее, в отличие от промтоваров, стоимость которых поднялась не более чем на 2,1%. А в целом сентябрь к сентябрю инфляция составила 7,5%, январь-сентябрь к январю-сентябрю – 8,8%.

Продовольственная корзина стоит больше на 9,1%. Сильнее всего огорчили цены на овощи (+28%), хлеб (+16,9%) и фрукты (+14,6%). Молоко за год подорожало на 12,3%, сливочное масло – на 11,8%.

Цены на продукты в Украине (фото: УНИАН)

Стоимость коммунальных услуг увеличилась за год на 5,4% (не подорожала только электроэнергия, а газ подешевел). На 6,2% платим теперь больше в случае болезни, в том числе за лекарства на 4,5% больше, за амбулаторные услуги – на 11,3%.

На 28% подорожал проезд по железной дороге, на 15,7% – проезд в междугородных автобусах. Услуги связи теперь стоят больше на 14,5%, чем год назад, образование – на 13,3%, посещение ресторанов и проживание в отелях – на 11,3%.

Что подешевело?

Специалисты Госстатистики увидели снижение цен в сентябре по сравнению с августом на куриные яйца (-6,3%), овощи (-5,1%), сахар (-1%). На 3% подешевел природный газ, на 0,1-0,5% – лекарства, топливо, связь. На 2% стали дешевле железнодорожные билеты.

В годовом исчислении самым доступным продуктом стали куриные яйца, подешевевшие на 23,6% (на 4-5 грн/десяток). На 8,5% упала цена на природный газ (около 1 грн/куб. м), на 8,2% – на топливо (литр бензина А-95 стал стоить на 2,5-2,6 грн меньше).

Прогнозы экспертов

Экономисты говорят, что осенний рост цен является традиционным, так как летом инфляция тормозится снижением стоимости овощей и фруктов, занимающих значительную долю в структуре расходов украинцев.

"Ревальвация гривны серьезно "тормознула" рост цен, который у нас традиционно начинается с началом осени, после летней дефляции, – говорит экономист Иван Никитченко. – Поэтому год к году цифра инфляции снизилась с 8,8% до 7,5%. До конца года темпы инфляции снизятся еще, достигнув 6,5%, а возможно, и 6%".

Инфляция в октябре-декабре будет соизмерима с сентябрьской, что в итоге даст ее снижение год к году до 7-8%.

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