В Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты: в чем причина

В Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты (фото: УНИАН)

В Верховной Раде готовят законопроект о молочных и сырных продуктах

В Украине в скором времени могут исчезнуть "молочные и сырные продукты". Именно под таким названием долгое время продавалась продукция, которая содержит в себе растительные компоненты и стоит на порядок ниже натуральных сыров и молочной продукции.

Но и такое название вводило потребителей в заблуждение. Народные депутаты занимаются разработкой нового законопроекта, в котором название "молочный" или "сырный продукт" попадет под запрет. Об этом шла речь в программе "Сніданок с 1+1".

Молочные и сырные продукты могут исчезнуть в Украине (фото: РБК-Украина)

Вместо этого такая продукция может получить общее название "молокосодержащий продукт".

Кроме того, магазины будут обязаны выделять под нее отдельную полку, чтобы не путать покупателей. А производители должны будут маркировать продукцию соответствующей пометкой.

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