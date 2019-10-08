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В Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты: в чем причина

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 10:29
В Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты: в чем причина
В Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты (фото: УНИАН)

В Верховной Раде готовят законопроект о молочных и сырных продуктах

В Украине в скором времени могут исчезнуть "молочные и сырные продукты". Именно под таким названием долгое время продавалась продукция, которая содержит в себе растительные компоненты и стоит на порядок ниже натуральных сыров и молочной продукции.

Но и такое название вводило потребителей в заблуждение. Народные депутаты занимаются разработкой нового законопроекта, в котором название "молочный" или "сырный продукт" попадет под запрет. Об этом шла речь в программе "Сніданок с 1+1".

В Украине могут исчезнуть молочные и сырные продукты: в чем причина

Молочные и сырные продукты могут исчезнуть в Украине (фото: РБК-Украина)

Вместо этого такая продукция может получить общее название "молокосодержащий продукт".

Кроме того, магазины будут обязаны выделять под нее отдельную полку, чтобы не путать покупателей. А производители должны будут маркировать продукцию соответствующей пометкой.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменились цены на социальные продукты с начала 2019 года.

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