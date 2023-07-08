100, 50 и 25%: яка знижка на комуналку належить вам по закону

Хто може не платити комуналку взагалі

100% знижку мають такі категорії українців:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", посилання на закон - тут) та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік)

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу

особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури

50% знижкою можуть користуватися такі категорії українців:

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів (піклувальників)

батьки та члени сім'ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків

особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей

дружини (чоловіки) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

сім'ї, що має дитину з інвалідністю

учасники війни

окремі категорії осіб, з числа жертв нацистських переслідувань

25% знижки мають українці, яким присвоєно статус "діти війни".

На які послуги поширюється пільга

оплата житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком

оплата комунальних послуг (централізоване постачання холодної і гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів

оплата палива та скрапленого газу

Отримати пільгу можуть не всі

Варто пам'ятати, що пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн).

Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Якщо ви не можете оформити пільгу, тоді вам варто оформити субсидію. Дізнатися, чи маєте ви на неї право, і як її отримати, ви можете за посиланням тут.

Як оформити пільгу

Заяву на призначення житлової субсидії чи пільги можна оформити в найближчому Управлінні соціального захисту населення (соцзабезі), або подати онлайн - на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України: portal.pfu.gov.ua.

Як подати заяву через вебпортал ПФУ - дивіться відеоінструкцію: