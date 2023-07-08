100, 50 и 25%: какая скидка на коммуналку полагается вам по закону

Кто может не платить коммуналку вообще

100% скидку имеют следующие категории украинцев:

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной (статья 11 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ссылка на закон - здесь) и члены семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена (супруг)

пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа

лица, проживающие в сельской местности и поселках городского типа, работающие / ранее работавшие в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры

50% скидкой могут пользоваться следующие категории:

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечителей)

родители и члены семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибшие (умершие) или пропавшие без вести во время исполнения служебных обязанностей

лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставшие лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей и члены их семей

супруги умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны детей (на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой

семьи, имеющей ребенка с инвалидностью

участники войны

отдельные категории лиц, из числа жертв нацистских преследований

25% скидки имеют украинцы, которым присвоен статус "дети войны".

На какие услуги распространяется льгота

оплата жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий); управление многоквартирным домом

оплата коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и снабжение), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов

оплата топлива и сжиженного газа

Получить льготу могут не все

Следует помнить, что льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн).

Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

Если вы не можете оформить льготу, тогда вам следует оформить субсидию. Узнайте, имеете ли вы на нее право, и как ее получить, вы можете по ссылке здесь.

Как оформить льготу

Заявление на назначение жилищной субсидии или льготы можно оформить в ближайшем Управлении социальной защиты населения (собесе) или подать онлайн - на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины: portal.pfu.gov.ua.

Как подать заявление через вебпортал ПФУ - смотрите видеоинструкцию: