10 українських брендів прикрас, які стали хітами в нас і за кордоном

Українські бренди прикрас не лише слідують трендам, а й самі їх диктують. Так на світ з'явилися ювелірні вироби у вигляді колосків і голубів миру, які вмить отримали популярність. Деякі колекції стали знаними й за кордоном завдяки українцям, які там проживають.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало добірку українських брендів прикрас, які зачаровують витонченістю та полонили серця багатьох поціновувачів.

Гаївка

Бренд прикрас "Гаївка" заснували у 2024 році. Наразі вони випустили першу колекцію скляних прикрас, яка називається "Дотс". Вона складається з десяти різних і небанальних кольорів, тож можна дібрати відповідно до вашого настрою чи характеру.

Вартість - 1 500 гривень.

Перша колекція бренду "Гаївка" (фото: instagram.com/gayivka)

Реліквія

Якщо ви давно хотіли придбати силянки, кризи чи кривульки, тоді цей бренд стародавніх українських прикрас саме для вас, адже вони передають споконвічні традиції.

Силянки (ґердани) - шийна бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки, виготовленої з різноколірних намистин, нанизаних на нитяну, чи волосяну основу, що утворюють строкатий геометричний, а часом рослинний орнамент. Візерунки означали регіон походження власниці або мали оберегове значення.

Традиційні українські прикраси силянки, кризи та кривульки (фото: instagram.com/relikviia)

Криза та кривулька - це також прикраса з бісеру на шию, яка є різновидом силянки.

Вартість виробу залежить від складності, наразі найнижча ціна на сторінці 799 гривень, найвища - 3 750 гривень.

Guzema

Бренд Guzema заснувала колишня журналістка та продюсерка Валерія Гузема. Прикраси бренду вибирають Олена Зеленська, Роберта Мецола, акторки Міла Йовович, Кім Кетролл, Ганна Ваддінгем, Крістен Белл, Кетрін Винник, Іванна Сахно та інші.

Усі прикраси майстри виготовляють власними руками.

Серед колекцій бренду можна знайти й весільні, і патріотичні, і чоловічі прикраси. Для різних приводів - різні аксесуари.

Ціни:

обручка 1 мм з білого золота - 11 400 гривень

брошка "Мої" з жовтого золота - 21 600 гривень

довгий каф на вухо з білого золота - 15 900 гривень

кольє з бірюзою та клюшкою "Вільна" - 32 900 гривень

чоловічий браслет з червоної нитки зі сріблом - 5 700 гривень

Бренд Guzema переосмислює свої колекції у нових прикрасах (фото: instagram.com/guzema_jewelry)

Дукачі

Це сімейний бізнес, заснований у 2018 році. Ним керують сестри Анна та Єлизавета Книженко. Справжнім хітом є ювелірні ляльки-мотанки на ланцюжку. Їх можна придбати в кількох інтерпретаціях.

Ювелірні ляльки-мотанки (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)

Окремої уваги також заслуговує колекція "Едельвейс". Це прикраси, присвячені легендарній квітці, яка росте на вершинах Карпат. Її вважають символом мужності та справжнього кохання.

Колекція "Едельвейс" (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)

Ціни:

каблучка з колосками - 3 172 гривні

чорна лялька-мотанка - 15 268 гривень

весняна лялька-мотанка - 10 954 гривні

кулон із квіткою едельвейса - 23 473 гривні

ROTERSAND

Якщо вам до вподоби прикраси в стилі фільму "Титанік", тоді бренд ROTERSAND із Запоріжжя западе в серденько. Їхні акцентні прикраси зі срібла та натуральних мінералів мають дуже витончений і вишуканий вигляд.

Символічний кулон FLAME з витонченим фіанітом (фото: instagram.com/rotersand__studio)

Бренди виготовляє сережки, каблучки, браслети та кольє. Вироби ROTERSAND представлені в окремих шоурумах Одеси та Харкова.

Каблучки з натуральним камінням (фото: instagram.com/rotersand__studio)

Ціни:

базовий браслет з гематиту - 1 650 гривень

каблучка з подвійним ланцюжком з фіанітом - 1 640 гривень

каблучка з кварцом на подвійному ланцюжку - 1 890 гривень

кольє з натуральних білих перлин і рожевого фіаніту - 2 395 гривень

кольє зі срібного гематиту та натуральних білих перлин - 2 650 гривень

GUNIA

GUNIA - бренд виняткових речей, у дизайні яких інтерпретують естетику різних епох із використанням сучасних підходів на основі давніх ремесел. Окрім кераміки, одягу, аксесуарів, бренд представляє й власні ювелірні вироби.

Колаборація з Мінкультом на тему скіфського золота (фото: instagram.com/gunia_project)

На сайті можна придбати кулони, сережки, каблучки, кольє, браслети, брошки та навіть запонки.

Підвіска зі змією (фото: instagram.com/gunia_project)

Ціни:

запонки "Тризуб" - 10 800 гривень

каблучка "Придане" - 6 200 гривень

підвіска "Ключ од серця" - 10 200 гривень

кулон-амулет з малим тризубом - 5 800 гривень

сережки у вигляді гривни (шийної прикраси) - 7 200 гривень

BEVZA

Бренд BEVZA заснувала Світлана Бевза у 2006 році. Її стиль вирізняється естетикою мінімалізму та чіткою домінацією білого кольору.

Сьогодні асортимент вдало доповнюють прикраси, які перегукуються з етнічними українськими мотивами. Зокрема, великої популярності набули прикраси у вигляді колосків.

Мотив колосків прослідковується в багатьох прикрасах та аксесуарах бренду (фото: instagram.com/bevza)

Ціни:

кольє із колосків - 28 694 гривні

срібний кулон із листком каштана - 4 326 гривень

срібні мінісережки у вигляді колосків - 5 518 гривень

короткі золоті сережки у вигляді колосків - 10 153 гривні

KATIMO

Основний акцент KATIMO робить на жіночому одязі, проте у колекції ювелірних виробів дизайнерка Катерина Тимошенко віднайшла справжню красу в протилежностях.

Прикраси від бренду KATIMO (фото: instagram.com/katimo)

Прикраси бренду є доволі мінімалістичними та стриманими, і це саме те, що в них приваблює та вдало доповнює кожен образ.

Ціни:

суцільний браслет - 5 600 гривень

срібна підвіска з конем - 7 200 гривень

підвіска із динозавром - 6 800 гривень

підвіска на чорній нитці з місяцем - 6 200 гривень

моносережка у вигляді динозавра - 7 000 гривень

Цвіте терен

Найбільше бренд прославився завдяки своїм керамічним голубам миру, які вмить стали популярними в Україні та за кордоном.

"Наша знакова колекція "М И Р Н І" має просту форму пташки, але люди вкладають у неї свої особисті значення: мир, свобода, спогади з дитинства. Клієнти постійно діляться з нами своїми історіями та почуттями, які викликають пташки: згадки про дім, символ багаторічної дружби, вдячність коханій людині, оберіг на фронті, віра в перемогу", - говорить в інтерв'ю Ольга Остапенко.

Найвідоміша колекція бренду - це прикраси із голубами миру та горлицями (фото: instagram.com/tsvite.teren)

Асортимент бренду складається з каблучок, кольє, браслетів, сережок, підвісок, анклетів і декору для дому.

Ціни:

суцільне кольє з пташок - 12 000 гривень

каблучка з двома пташками - 3 250 гривень

кольє з овальними перлинами та пташкою - 2 600 гривень

NataBelz

Авторські прикраси дизайнерки Нати Белзецької виконані з кришталю та нитей монілі. В асортименті - браслети, брошки, кольє, намиста й сережки.

Серед нестандартних прикрас можна знайти карабіни на брюки зі срібної монілі, ювелірні краватки та ланцюжки для окулярів.

Ціни коливаються від 850 гривень (ланцюжок для окулярів) до 7 150 гривень (багатоярусне намисто з темними нитками монілі).