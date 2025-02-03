10 украинских брендов украшений, которые стали хитами у нас и за границей

Украинские бренды украшений не только следуют трендам, но и сами их диктуют. Так на свет появились ювелирные изделия в виде колосков и голубей мира, которые моментально получили популярность. Некоторые коллекции стали известными и за рубежом благодаря украинцам, которые там проживают.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку украинских брендов украшений, которые завораживают изяществом и пленили сердца многих ценителей.

"Гаївка"

Бренд украшений "Гаївка" основали в 2024 году. Сейчас они выпустили первую коллекцию стеклянных украшений, которая называется "Дотс". Она состоит из десяти различных и небанальных цветов, поэтому можно подобрать в соответствии с вашим настроением или характером.

Стоимость - 1 500 гривен.

Первая коллекция бренда "Гаївка" (фото: instagram.com/gayivka)

"Реліквія"

Если вы давно хотели приобрести силянку, кризу или кривульку, тогда этот бренд древних украинских украшений именно для вас, ведь они передают исконные традиции.

Силянки (герданы) - шейное бисерное украшение в виде узкой ленты, изготовленной из разноцветных бусин, нанизанных на нитяную или волосяную основу, образующие пестрый геометрический, а порой растительный орнамент. Узоры означали регион происхождения владелицы или имели обереговое значение.

Традиционные украинские украшения силянки, кризы и кривульки (фото: instagram.com/relikviia)

Криза и кривулька - это также украшение из бисера на шею, которое является разновидностью силянки.

Стоимость изделия зависит от сложности, сейчас самая низкая цена на странице 799 гривен, самая высокая - 3 750 гривен.

Guzema

Бренд Guzema основала бывшая журналистка и продюсер Валерия Гузема. Украшения бренда выбирают Елена Зеленская, Роберта Мецола, актрисы Мила Йовович, Ким Кэтролл, Анна Ваддингем, Кристен Белл, Кэтрин Винник, Иванна Сахно и другие.

Все украшения мастера изготавливают собственными руками.

Среди коллекций бренда можно найти и свадебные, и патриотические, и мужские украшения. Для разных поводов - разные аксессуары.

Цены:

обручальное кольцо 1 мм из белого золота - 11 400 гривен

брошь "Мои" из желтого золота - 21 600 гривен

длинный каф на ухо из белого золота - 15 900 гривен

колье с бирюзой и клюшкой "Вільна" - 32 900 гривен

мужской браслет из красной нити с серебром - 5 700 гривен

Бренд Guzema переосмысливает свои коллекции в новых украшениях (фото: instagram.com/guzema_jewelry)

"Дукачі"

Это семейный бизнес, основанный в 2018 году. Им руководят сестры Анна и Елизавета Книженко. Настоящим хитом являются ювелирные куклы-мотанки на цепочке. Их можно приобрести в нескольких интерпретациях.

Ювелирные куклы-мотанки (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)

Отдельного внимания также заслуживает коллекция "Эдельвейс". Это украшения, посвященные легендарному цветку, который растет на вершинах Карпат. Его считают символом мужества и настоящей любви.

Коллекция "Эдельвейс" (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)

Цены:

кольцо с колосками - 3 172 гривны

черная кукла-мотанка - 15 268 гривен

весенняя кукла-мотанка - 10 954 гривны

кулон с цветком эдельвейса - 23 473 гривны

ROTERSAND

Если вам нравятся украшения в стиле фильма "Титаник", тогда бренд ROTERSAND из Запорожья западет в сердце. Их акцентные украшения из серебра и натуральных минералов выглядят очень утонченно и изысканно.

Символический кулон FLAME с изящным фианитом (фото: instagram.com/rotersand__studio)

Бренды изготавливает серьги, кольца, браслеты и колье. Изделия ROTERSAND представлены в отдельных шоурумах Одессы и Харькова.

Кольца с натуральными камнями (фото: instagram.com/rotersand__studio)

Цены:

базовый браслет из гематита - 1 650 гривен

кольцо с двойной цепочкой с фианитом - 1 640 гривен

кольцо с кварцем на двойной цепочке - 1 890 гривен

колье из натурального белого жемчуга и розового фианита - 2 395 гривен

колье из серебряного гематита и натурального белого жемчуга - 2 650 гривен

GUNIA

GUNIA - бренд исключительных вещей, в дизайне которых интерпретируют эстетику разных эпох с использованием современных подходов на основе древних ремесел. Кроме керамики, одежды, аксессуаров, бренд представляет и собственные ювелирные изделия.

Коллаборация с Минкультом на тему скифского золота (фото: instagram.com/gunia_project)

На сайте можно приобрести кулоны, серьги, кольца, колье, браслеты, броши и даже запонки.

Подвеска со змеей (фото: instagram.com/gunia_project)

Цены:

запонки "Тризуб" - 10 800 гривен

кольцо "Приданое" - 6 200 гривен

подвеска "Ключ от сердца" - 10 200 гривен

кулон-амулет с малым трезубцем - 5 800 гривен

серьги в виде гривны (шейного украшения) - 7 200 гривен

BEVZA

Бренд BEVZA основала Светлана Бевза в 2006 году. Ее стиль отличается эстетикой минимализма и четкой доминацией белого цвета.

Сегодня ассортимент удачно дополняют украшения, которые перекликаются с этническими украинскими мотивами. В частности, большую популярность приобрели украшения в виде колосков.

Мотив колосков прослеживается во многих украшениях и аксессуарах бренда (фото: instagram.com/bevza)

Цены:

колье из колосков - 28 694 гривны

серебряный кулон с листом каштана - 4 326 гривен

серебряные мини-серьги в виде колосков - 5 518 гривен

короткие золотые серьги в виде колосков - 10 153 гривны

KATIMO

Основной акцент KATIMO делает на женской одежде, однако в коллекции ювелирных изделий дизайнер Екатерина Тимошенко нашла настоящую красоту в противоположностях.

Украшения от бренда KATIMO (фото: instagram.com/katimo)

Украшения бренда довольно минималистичны и сдержанны, и это именно то, что в них привлекает и удачно дополняет каждый образ.

Цены:

сплошной браслет - 5 600 гривен

серебряная подвеска с лошадью - 7 200 гривен

подвеска с динозавром - 6 800 гривен

подвеска на черной нити с луной - 6 200 гривен

моносерьга в виде динозавра - 7 000 гривен

"Цвіте терен"

Больше всего бренд прославился благодаря своим керамическим голубям мира, которые моментально стали популярными в Украине и за границей.

"Наша знаковая коллекция "М И Р Н І" имеет простую форму птички, но люди вкладывают в нее свои личные значения: мир, свобода, воспоминания из детства. Клиенты постоянно делятся с нами своими историями и чувствами, которые вызывают птички: воспоминания о доме, символ многолетней дружбы, благодарность любимому человеку, оберег на фронте, вера в победу", - говорит в интервью Ольга Остапенко.

Самая известная коллекция бренда - это украшения с голубями мира и горлицами (фото: instagram.com/tsvite.teren)

Ассортимент бренда состоит из колец, колье, браслетов, сережек, подвесок, анклетов и декора для дома.

Цены:

сплошное колье из птичек - 12 000 гривен

кольцо с двумя птичками - 3 250 гривен

колье с овальными жемчужинами и птичкой - 2 600 гривен

NataBelz

Авторские украшения дизайнера Наты Белзецкой выполнены из хрусталя и нитей монили. В ассортименте - браслеты, броши, колье, ожерелья и серьги.

Среди нестандартных украшений можно найти карабины на брюки из серебряной монили, ювелирные галстуки и цепочки для очков.

Цены колеблются от 850 гривен (цепочка для очков) до 7 150 гривен (многоярусное ожерелье с темными нитями монили).