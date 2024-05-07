10 свіжих вакансій у Третій штурмовій для тиловиків: що робити і яка з/п

Актуальні тилові вакансії

Згідно з інформацією на офіційному сайті Третьої штурмової бригади ЗСУ, нині українцям пропонують службу за контрактом і шукають людей на 10 тилових спеціальностей:

кухар

водій (С, D, Е)

механік автомобільної техніки

тракторист

слюсар-сантехнік

оператор екскаватора

механік бронетанкової техніки

водій-заправник

фельдшер

санітарний інструктор

Тилові вакансії від 3 ОШБр (скріншот: ab3.army)

Які зарплати можуть бути

Про рівень грошового забезпечення потенційних побратимів на сайті 3 ОШБр не йдеться, проте в цілому зарплата військових залежить від низки факторів:

роду військ

посади (спеціальності)

звання

досвіду (вислуги років)

виконання особливих завдань тощо

"Грошове забезпечення визначене законом - залежно від того, яку посаду обіймає людина. А також, чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії", - пояснювала ще раніше заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Найчастіше ж вказується так звана "вилка виплат" - рівень ймовірного грошового забезпечення від найменшої до найбільшої можливої суми.

Якщо говорити про тилові вакансії, то станом на зараз більшість бригад, військових частин і ТЦК та СП пропонують військовослужбовцям зарплати від 20 000 гривень на місяць.

Максимальна межа грошового забезпечення для військових в тилу може сягати близько 100 000 гривень (проте знайти таку вакансію та відповідати її вимогам - нелегко).

Що треба знати про 3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада - добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Його засновник - перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Бригада сформована на базових світоглядних засадах азовських підрозділів:

україноцентризм

традиціоналізм

ієрархія

відповідальність

Цінності 3 ОШБр (скріншот: ab3.army)

До лав бригади можна потрапити лише пройшовши складний відбір, тому всі бійці є високомотивованими й сильними духом.

Історія бригади починається з добровольчого загону ТрО, створеного 24 лютого 2022 року. Її "кістяком" стали ветерани окремого загону спеціального призначення (ОЗСП) "Азов" НГУ та представники Азовського руху.

Пізніше загін був розширений до окремого полку спеціальних операцій (ОПСО) "Азов" у складі Збройних сил України, а згодом реформований в окремий підрозділ сил спеціальних операцій (ССО) "Азов" ЗСУ.

У січні 2023 року ССО "Азов" перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та був розширений до бригади.

До лав бригади потрапляють найкращі (фото: ab3.army)