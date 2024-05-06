Чим відрізняється рекрутинг від ТЦК та як добровільно записатися в армію

Українці мають змогу мобілізуватися до армії не лише в Територіальних центрах комплектування (ТЦК), але й онлайн та в рекрутингових центрах. Ба більше, мобілізація через рекрутинг має свої переваги.

В чому різниця між ТЦК та рекрутингом та як добровільно записатися до ЗСУ, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

Чим відрізняється ТЦК від рекрутингу

Як мобілізуватися через рекрутинг

Де знайти рекрутингові центри. Список адрес

Чим відрізняється ТЦК від рекрутингу

Минулої осені Міністерство оборони України запустило проект рекрутингу до лав Збройних сил України. Спочатку українцям дали можливість записуватися до армії онлайн через рекрутингові сайти. А пізніше у містах України почали відкриватися рекрутингові центри, куди військовозобов'язані можуть прийти фізично.

Мета цього проекту, як пояснювали в Міноборони, полягає в тому, щоб дати українцям можливість самостійно обирати, в який підрозділ, рід військ та на яку посаду мобілізуватися.

Саме це і є головною перевагою та відмінністю рекрутингу від мобілізації через ТЦК, де після отримання повістки військовозобов'язані фактично не вирішують, де будуть служити та на якій посаді.

"Наше завдання - зробити все можливе, щоб людина, яка йде служити на конкретну посаду у конкретну військову частину, дійсно туди потрапила. Власне для цього є ця ініціатива", - пояснював Олексій Бежевець, координатор рекрутингу до української армії Міністерства оборони.

Як мобілізуватися через рекрутинг

В українців є декілька варіантів, як мобілізуватися до армії через рекрутинг. Перший - онлайн, другий - через центри рекрутингу у містах України.

На сьогодні Міноборони співпрацює з онлайн-майданчиками з пошуку роботи, через які українці можуть подати заявку до української армії. Це - LobbyX, work.ua, robota.ua, olx та Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості.

Щоб мобілізуватися онлайн, достатньо відкрити один з цих сайтів, обрати бажаний рід військ та спеціальність, після чого платформа покаже наявні на сьогодні вакансії. Потім потрібно лише обрати бажаний підрозділ та відправити своє резюме. Після цього залишається лише чекати відповіді.

Інший варіант - прийти до рекрутингового центру. Там працюють рекрутери, які можуть надати інформацію щодо вакансій в армії, проконсультувати і провести профорієнтаційні тести. Рекрутери також супроводжуватимуть весь процес до призначення військовозобов'язаного на відповідну посаду в армії.

Важливим моментом є те, що рекрутингові центри не пов'язані з ТЦК і там працюють цивільні особи. А отже - в рекрутингових центрах не вручають повістки тим, хто приходить туди дізнатися інформацію або ж знайти бажане місце в армії.

Загалом, алгоритм зарахування на військову службу через рекрутинг виглядає так:

Де знайти рекрутингові центри. Список адрес

Станом на сьогодні в Україні вже працюють 20 рекрутингових центрів. Зокрема, у семи обласних центрах.

Київ

Адреса: просп. Повітряних Сил, 41.

Електронна пошта: military.hub@kyivcity.gov.ua

Графік роботи:

понеділок 09:00 – 18:00

вівторок 09:00 – 18:00

середа 09:00 – 18:00

четвер 09:00 – 18:00

п’ятниця 09:00 – 18:07

субота – зачинено

неділя – зачинено

Львів

Адреса: ЦНАП, вул. Костя Левицького, 67

Електронна пошта: rekrutynh@lvivcity.gov.ua

Телефон: +380673001563

Графік роботи:

понеділок 09:00 – 18:00

вівторок 09:00 – 18:00

середа 09:00 – 18:00

четвер 09:00 – 18:00

п’ятниця 09:00 – 16:00

субота – зачинено

неділя – зачинено

Харків

Електронна пошта: dozvil@dozvil.kh.ua

Телефон: 0-800-300-441

Дніпро

Адреса: ЦНАП, проспект Слобожанський, 8

Електронна пошта: rekrutdnipro@ukr.net

Телефон: +380660733478

Графік роботи:

понеділок 08:00 – 17:00

вівторок 08:00 – 17:00

середа 08:00 – 17:00

четвер 08:00 – 17:00

п’ятниця 08:00 – 15:45

субота – зачинено

неділя – зачинено

Адреса: площа Шевченка, 7

Телефон: +380660733483

Графік роботи:

понеділок 09:00 – 17:00

вівторок 09:00 – 17:00

середа 09:00 – 17:00

четвер 09:00 – 17:00

п’ятниця 09:00 – 17:00

субота – зачинено

неділя – зачинено

Запоріжжя

Адреса: ЦНАП, бульвар Центральний, 27

Електронна пошта: centrrekrutingu@gmail.com

Телефон: +380988350904, +380661831075

Графік роботи:

понеділок 08:00 – 17:00

вівторок 08:00 – 17:00

середа 08:00 – 17:00

четвер 08:00 – 17:00

п’ятниця 08:00 – 15:45

субота – зачинено

неділя – зачинено

Полтава

Адреса: Центр Дія, вул. Соборності 45А

Графік роботи:

понеділок 08:00 – 17:00

вівторок 08:00 – 17:00

середа 08:00 – 17:00

четвер 08:00 – 17:00

п’ятниця 08:00 – 17:00

субота – зачинено

неділя – зачинено

Ужгород

Адреса: пл. Поштова, 3

Електронна пошта: recruiting@rada-uzhgorod.gov.ua

Телефон: +380957489315

Графік роботи:

понеділок 09:00 – 16:00

вівторок 09:00 – 16:00

середа 09:00 – 16:00

четвер 09:00 – 16:00

п’ятниця 08:00 – 13:00

субота – зачинено

неділя – зачинено

З адресами рекрутингових центрів в інших містах України можна ознайомитися на сайті Міністерства оборони за посиланням.