10 свежих вакансий в Третьей штурмовой для тыловиков: что делать и какая зарплата

Актуальные тыловые вакансии

Согласно информации на официальном сайте Третьей штурмовой бригады ВСУ, сейчас украинцам предлагают службу по контракту и ищут людей на 10 тыловых специальностей:

повар

водитель (С, D, Е)

механик автомобильной техники

тракторист

слесарь-сантехник

оператор экскаватора

механик бронетанковой техники

водитель-заправщик

фельдшер

санитарный инструктор

Тыловые вакансии от 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)

Какие зарплаты могут быть

Об уровне денежного обеспечения потенциальных побратимов на сайте 3 ОШБр речь не идет, однако в целом зарплата военных зависит от ряда факторов:

рода войск

должности (специальности)

звания

опыта (выслуги лет)

выполнение особых задач и т.п.

"Денежное обеспечение определено законом - в зависимости от того, какую должность занимает человек. А также, выполняет ли он особые задачи, воюет ли непосредственно, например, на первой линии", - объясняла еще ранее заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Чаще всего указывается так называемая "вилка выплат" - уровень вероятного денежного довольствия от наименьшей до наибольшей возможной суммы.

Если говорить о тыловых вакансиях, то сейчас большинство бригад, воинских частей и ТЦК и СП предлагают военнослужащим зарплаты от 20 000 гривен в месяц.

Максимальный предел денежного довольствия для военных в тылу может достигать около 100 000 гривен (однако найти такую вакансию и отвечать ее требованиям - нелегко).

Что нужно знать о 3 ОШБр

Третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Его основатель - первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий. Бригада сформирована на базовых мировоззренческих основах азовских подразделений:

украиноцентризм

традиционализм

иерархия

ответственность

Ценности 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)

В ряды бригады можно попасть только пройдя сложный отбор, поэтому все бойцы высокомотивированы и сильны духом.

История бригады начинается с добровольческого отряда ТрО, созданного 24 февраля 2022 года. Ее "костяком" стали ветераны отдельного отряда специального назначения (ООСН) "Азов" НГУ и представители Азовского движения.

Позже отряд был расширен в отдельный полк специальных операций (ОПСО) "Азов" в составе Вооруженных сил Украины, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) "Азов" ВСУ.

В январе 2023 года ССО "Азов" перешел в состав Сухопутных войск ВСУ и был расширен до бригады.

В ряды бригады попадают лучшие (фото: ab3.army)