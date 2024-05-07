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10 свежих вакансий в Третьей штурмовой для тыловиков: что делать и какая зарплата

Третья штурмовая бригада предлагает разные вакансии (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В настоящее время в Украине происходят существенные мобилизационные изменения, а вокруг работников ТЦК регулярно возникают скандалы. Работа в Вооруженных силах некоторых военнообязанных может пугать, однако армии крайне нужны специалисты из разных направлений. Тыловые вакансии предлагает даже Третья штурмовая бригада ВСУ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт 3 ОШБр рассказывает об актуальных ныне тыловых вакансиях и возможном уровне зарплат.

Актуальные тыловые вакансии

Согласно информации на официальном сайте Третьей штурмовой бригады ВСУ, сейчас украинцам предлагают службу по контракту и ищут людей на 10 тыловых специальностей:

  • повар
  • водитель (С, D, Е)
  • механик автомобильной техники
  • тракторист
  • слесарь-сантехник
  • оператор экскаватора
  • механик бронетанковой техники
  • водитель-заправщик
  • фельдшер
  • санитарный инструктор

Тыловые вакансии от 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)

Какие зарплаты могут быть

Об уровне денежного обеспечения потенциальных побратимов на сайте 3 ОШБр речь не идет, однако в целом зарплата военных зависит от ряда факторов:

  • рода войск
  • должности (специальности)
  • звания
  • опыта (выслуги лет)
  • выполнение особых задач и т.п.

"Денежное обеспечение определено законом - в зависимости от того, какую должность занимает человек. А также, выполняет ли он особые задачи, воюет ли непосредственно, например, на первой линии", - объясняла еще ранее заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Чаще всего указывается так называемая "вилка выплат" - уровень вероятного денежного довольствия от наименьшей до наибольшей возможной суммы.

Если говорить о тыловых вакансиях, то сейчас большинство бригад, воинских частей и ТЦК и СП предлагают военнослужащим зарплаты от 20 000 гривен в месяц.

Максимальный предел денежного довольствия для военных в тылу может достигать около 100 000 гривен (однако найти такую вакансию и отвечать ее требованиям - нелегко).

Что нужно знать о 3 ОШБр

Третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Его основатель - первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий. Бригада сформирована на базовых мировоззренческих основах азовских подразделений:

  • украиноцентризм
  • традиционализм
  • иерархия
  • ответственность

Ценности 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)

В ряды бригады можно попасть только пройдя сложный отбор, поэтому все бойцы высокомотивированы и сильны духом.

История бригады начинается с добровольческого отряда ТрО, созданного 24 февраля 2022 года. Ее "костяком" стали ветераны отдельного отряда специального назначения (ООСН) "Азов" НГУ и представители Азовского движения.

Позже отряд был расширен в отдельный полк специальных операций (ОПСО) "Азов" в составе Вооруженных сил Украины, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) "Азов" ВСУ.

В январе 2023 года ССО "Азов" перешел в состав Сухопутных войск ВСУ и был расширен до бригады.

В ряды бригады попадают лучшие (фото: ab3.army)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ІТ-специалисты нужны в ВСУ и как получить работу.

Читайте также, чем рекрутинг отличается от ТЦК и как добровольно записаться в армию.

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