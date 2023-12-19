10 років життя - у лікарні. Медики врятували маленьку Владу, в якої відмовили нирки (фото)

Історія порятунку Влади

Дівчинка народилася в Донецькій області. У дитинстві лікарі діагностували їй важку вроджену патологію сечового міхура, яка призвела до проблем із нирками. У 2013 році стан дівчинки стрімко погіршився настільки, що довелося проводити гемодіаліз.

У 2014 році, з початком війни РФ на сході України, мама з донькою переїхали до Харкова, де два роки лікували Владу. А наступні майже вісім років Влада провела у стінах столичної лікарні "Охматдит".

У процесі лікування Влада пройшла через всі види замісної ниркової терапії та всі види формування судинних доступів.

Влада з мамою в лікарні (фото: МОЗ)

"Мені не можна було пити понад 100 мл води на день, бо мої нирки не працювали. Гемодіаліз проводили тричі на тиждень, кожна процедура по 4-6 години. Я навіть не уявляла, як це жити поза лікарнею і без гемодіалізу", - пригадує дівчинка.

Єдиним порятунком для неї могла стати трансплантація.

Враховуючи складний стан пацієнтки, медики визначили для неї перший статус екстреності. Це означає, що Єдина державна інформаційна система трансплантації повинні надати перевагу Владі під час визначення пари "донор-реципієнт".

Наприкінці квітня для дівчинки знайшли спорідненого донора. На Волині медики констатували смерть мозку одному з пацієнтів, тож його родичі дали згоду на забір органів.

Трансплантація органів врятувала Владі життя (фото: МОЗ)

Команда трансплантологів успішно провела пересадку, щоб Влада нарешті змогла покинути лікарняну палату.

Процес реабілітації ще триває, але дівчинка вже відчуває позитивні зміни. Їй більше не потрібно робити діаліз, тому вона може вільно досліджувати нове місто разом із мамою.