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Лікар пояснив, в яких випадках бездротові навушники несуть небезпеку

Понеділок 18 грудня 2023 08:44
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Лікар пояснив, в яких випадках бездротові навушники несуть небезпеку Фото: Чи шкідливі бездротові навушники (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Бездротові навушники стали надзвичайно популярні останнім часом. Гаджет такого типу підключається до смартфона чи комп"ютера за допомогою технології Bluetooth. Багато хто цікавиться, чи може спричинити проблеми зі здоров'ям користування цими навушниками.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Що треба знати про бездротові навушники

Bluetooth - це радіозв'язок дуже слабкої інтенсивності, який працює на невеликій відстані. В його основі лежать електромагнітні хвилі, які також випромінює смартфон, телевізор, комп'ютер та навіть зарядка, вставлена в розетку. Тому Bluetooth є в принципі нешкідливим для нашого організму.

Проте все ж безпровідні навушники можуть завдати шкоди нашому організму.

В яких саме випадках:

При використанні дешевих навушників з Китаю за 100 грн. Такий товар не є сертифікований, виготовляється невідомо де, тому такі навушники можуть мати високий рівень електромагнітного випромінювання. Як наслідок, ви можете відчувати головний біль, запаморочення, шум у вухах.

При застосуванні внутрішньоканальних навушників (які глибоко запихаються у вухо). Вони навіть при низькій гучності музики можуть негативно впливати на слух, причиняючи ушкодження нервових слухових рецепторів.

При тривалому прослуховуванні музики на великій гучності. Це може призвести до незворотного зниження слуху.

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