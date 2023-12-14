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У Львові лікарі екстрено приймали складні пологи у швидкій: перші фото з дитиною

Львів, Четвер 14 грудня 2023 16:43
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У Львові лікарі екстрено приймали складні пологи у швидкій: перші фото з дитиною Медики у Львові приймали пологи у швидкій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові медики прийняли пологи прямо в автівці екстреної медичної допомоги. Пологи були складними, адже дитина була обвита пуповиною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Деталі

Медики кажуть, що пологи були надто стрімкими, тож довезти породіллю до пологового вже не встигали. Ускладнювало ситуацію й те, що дитинка народжувалася з обвитою пуповиною шиєю.

"Ми отримали виклик на пологи. Степан Островський завів автівку, і помчали за адресою. Вдома жінку на ноші - і в пологовий", - згадує лікар Володимир Бабич.

Проте до медичного закладу вони так і не дісталися. Хоч і залишалося кількасот метрів, мусили зупинитися, бо у жінки почалися стрімкі пологи. Так часто буває, коли жінка народжує втретє.

Медики прийняли нетерплячу крихітну дівчинку і одразу побачили проблему - у дитини шийка була обвита пуповиною. Треба було швидко і обережно вивільнити дитину.

"Щойно розмотали пуповину, як новонароджена закричала", - додав медик.

Дівчинка вагою 1750 г і зростом 48 см передали неонатологам пологового будинку.

Медики жартують, що попри те, що дівчинка дрібна, видно, що дуже цілеспрямована. Вдома її чекають сестрички.

Медики зазначили, що дівчатка народжуються до перемоги.

У Львові лікарі екстрено приймали складні пологи у швидкій: перші фото з дитиною

У Львові лікарі екстрено приймали складні пологи у швидкій: перші фото з дитиною

У Львові лікарі приймали пологи у швидкій (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину.

Також читайте про унікальний випадок народження трійні у Львові.

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