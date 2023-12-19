История спасения Влады

Девочка родилась в Донецкой области. В детстве врачи диагностировали ей тяжелую врожденную патологию мочевого пузыря, приведшую к проблемам с почками. В 2013 году состояние девочки стремительно ухудшилось настолько, что пришлось проводить гемодиализ.

В 2014 году, с началом войны РФ на востоке Украины, мама с дочерью переехали в Харьков, где два года лечили Владу. А следующие почти восемь лет Влада провела в стенах столичной больницы "Охматдет".

В процессе лечения Влада прошли через все виды заместительной почечной терапии и все виды формирования сосудистых доступов.

Влада с мамой в больнице (фото: Минздрав)

"Мне нельзя было пить более 100 мл воды в день, потому что мои почки не работали. Гемодиализ проводили трижды в неделю, каждая процедура по 4-6 часов. Я даже не представляла, как это жить вне больницы и без гемодиализа", - вспоминает девочка.

Единственным спасением для нее могла стать трансплантация.

Учитывая сложное состояние пациентки, медики определили для нее первый статус экстренности. Это означает, что Единая государственная информационная система трансплантации должна отдать предпочтение Власти при определении пары "донор-реципиент".

В конце апреля для девочки нашли родственного донора. На Волыни медики констатировали смерть мозга одному из пациентов и его родственники дали согласие на забор органов.

Трансплантация органов спасла власти жизни (фото: Минздрав)

Команда трансплантологов успешно провела пересадку, чтобы Влада наконец-то смогла покинуть больничную палату.

Процесс реабилитации продолжается, но девочка уже испытывает положительные изменения. Ей больше не нужно делать диализ, поэтому он может свободно исследовать новый город вместе с мамой.