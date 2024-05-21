Не тільки пухнасті: 5 найбільш популярних порід котів в світі

Хоча коти кожної породи по-своєму чудові та мають свої позитивні й негативні риси в певних обставинах (наприклад, деяким не підходять тривала відсутність господаря або малий простір) - певні породи все ж стали одними з найбільш популярних в світі.

Про 5 з найбільш популярних порід котів розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на DailyPaws .

Регдол

З довгою шовковистою шерстю та яскраво-блакитними очима не дивно, що регдол очолює список найпопулярніших порід котів декілька років поспіль.

Регдол (фото: Freepik)

Відомо, що регдол - один з найбільш товариських котів, який обожнює увагу та обійми. Ці доброзичливі котики добре ладнають з дітьми, що робить їх ідеальним котячим компаньйоном для всієї вашої родини.

Мейн-кун

Одні з найбільших котів, мейн-куни, заслужено отримала прізвисько "милий велетень". Той, хто ніколи не бачив мейн-куна, часто дивується, наскільки вони великі.

Мейн-кун (фото: Freepik)

Іншими словами, цих великих пухнастиків є за що обожнювати! А ще краще, вони теж можуть подарувати багато любові, і високо цінуються як одна з найбільш дружніх порід котів.

Британська короткошерста

Британська короткошерста - одна з найпопулярніших порід котів у світі.Британці неодмінно привертають до себе увагу і викликають замилування.

Британська короткошерста (фото: Freepik)

Ця улюблена порода нагадує плюшевого ведмедика і за зовнішнім виглядом, і за поведінкою, з легким характером і схильністю до ігор з улюбленими людьми.

Шотландська висловуха

Шотландська висловуха відома своєю характерною формою вух, що поєднуються з круглими очима, а мордочку цієї кішки часто описують як совину.

Шотландська висловуха (фото: Freepik)

Шотландська висловуха більш рідкісна, ніж інші породи з цього списку, тож має ще одну схожість зі своїми пташиними побратимами, яких також буває важко зустріти.

Сфінкс

Сфінкс - порода котів, відома своєю лисиною. Сфінкси відрізняються й своєю активністю, тож у нього має бути багато іграшок для розумового розвитку.

Сфінкс (фото: Wikipedia)

Оскільки вони безшерсті, сфінкси мають потребу в регулярному догляді, оскільки масло для тіла, яке вбирає шерсть інших порід, залишається на тілі. Тож витирання і купання допомагають прибрати зайвий шкірний жир.