10 пород собак, которые считаются самыми добрыми в мире (фото)

Собаки уже многие тысячелетия живут рядом с нами. Они служат, помогают, развлекают, утешают людей. Некоторые из пород выведены для охоты, некоторые – для охраны, а некоторые являются настолько добрыми и семейными, что становятся полноправными членами семьи.

Лабрадор

Это одна из самых добрых пород в современном мире. Эта порода внимательна, чувственна, подходит, как для ребенка, так и для взрослых членов семьи.

Лабрадоры одарены, обладают высоким интеллектом. Легко учатся, поддаются дрессировке. Часто лабрадоры играют роль няни: играют с детьми, охраняют их.

Лабрадоры – самые добрые в мире (фото: pixabay)

Золотистый ретривер

Одна из самых популярных пород в мире. Ретривер предназначен для людей, ведущих активный образ жизни. Одна из его специальностей – психотерапевт. Врачи советуют приобрести породу для детей с проблемами со здоровьем, развитием. Это услужливые, добродушные, степенные, дружеские семейные животные.

Ретриверы не проявляют агрессии, доверчивы. Они одинаково дружелюбны со знакомыми людьми и с незнакомцами. Их доверчивый, мягкий характер не исключает возможность стать сторожевыми. Они никогда не кусаются, не портят мебель.

Щенок породы золотистый ретривер (фото: pixabay)

Бишон фризе

Собака этой породы является пушистым облаком с крохотными, любознательными, угольными глазами.

Это преданные собаки-компаньоны, хорошо приспосабливающиеся к людям. Имеют подход к детям. Умеют ладить с другими домашними животными. Их дрессируют, готовят для выступления на соревнованиях.

Интересно, что бишоны требуют к себе внимания, иначе обижаются, перестают общаться.

Бишоны фризе очень милые (фото: pixabay)

Мальтийская собака

Мальтийцы игривые, даже в старости их энергия остается неизменной. Иногда могут быть недовольны маленькими детьми, поэтому должны быть под наблюдением во время игры. Они любят людей, любят находиться рядом с ними, порода хорошо переносит условия городской жизни.

У этой собаки нет подшерстка, поэтому она не вызывает аллергии, но для уверенности щенков нужно подрастить до 5-6 месяцев.

Мальтийцы гипоаллергенны (фото: pixabay)

Колли

Это большая, стройная, сильная собака. Но, несмотря на немалый размер, колли – доброжелательная выносливая порода, которая хорошо поддается дрессировке.

Колли лишена агрессии, потому и оказалась в рейтинге самых добрых животных. Высокий интеллект и ориентированность на человека делает ее лучшей семейной собакой.

Важно помнить, что нельзя обращаться с такой собакой агрессивно. Когда она провинилась, достаточно пригрозить ей газетой. Если кричать, колли замкнется в себе, а потом будет трудно наладить отношения.

Колли имеют большой размер, но очень хорошие (фото: pixabay)

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды – приземистые псы с длинными ушами. Эти умные собаки обладают уникальным обонянием, бывают азартные, подвижные. Бассеты общительны с детьми, а также дружелюбны с незнакомцами.

Породу трудно назвать нянькой, бассет такой же член семьи, как и другие, требует себе равных прав: внимания, ласки, общения. Не любит долго оставаться один. Стремится в открытое пространство, но и в квартире чувствует себя неплохо.

Бассеты имеют супернюх (фото: pixabay)

Такса

Хотя эта собака выведена как охотничья, она тоже относится к категории самых добрых. Отличается особым артистизмом и сообразительностью.

Представители этой категории собак деликатны, общительны, преданы, привыкли жить рядом с человеком. Отличные компаньоны для игр с ребенком. Проявляют терпение, становятся верным другом, защитником.

Таксы – охотники, но имеют мягкий характер (фото: pixabay)

Пудель

Пудели любят всех, верят, что окружающие относятся к ним так же. Поэтому они не могут быть сторожевыми псами.

Пудели неревнивы, уверены в своей исключительности. Собака ладит с детьми и стариками. Признает в хозяине вожака, если чувствует его жесткость, решительность.

Пудели ладят с малыми и старыми (фото: pixabay)

Мопс

Мопсы подвижны, любят участвовать в семейных делах. Доброжелательные, ласковые, сильно привязываются к владельцам. Легко приобретают сторожевые качества.

Такие собаки подходят спокойным, пожилым людям. Они неагрессивны, а в зависимости от настроения хозяина могут быть тихими, послушными, игривыми.

Мопсы тратят много времени на сон, в квартире любят мягкие места. Эти собачки – обжоры, любят лакомства, привередливы к питанию.

Мопсы подвижны и хороши (фото: pixabay)

Сенбернары

Этот великан, несмотря на размеры, считается очень хорошим для детей. Огромные псы совершенно невозмутимы, очень бережно обращаются с малышами, спокойно терпят, когда младенец таскает их за уши и не возражают, если их пытаются оседлать. Это собаки-спасатели, сердечное отношение к людям у них "в крови".

И помните: к собаке следует относиться как к члену семьи. Только тогда она способна подарить хозяину любовь, заботу, верность.

Сенбернары - крупные добряки (фото: pixabay)