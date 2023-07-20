10 помилок, які роблять туристи під час подорожі літаком

Похід у туалет під час посадки

Кріста Тетч, яка працює стюардесою вже 15 років розповіла, використання туалету в літаку під час посадки є однією з основних причин уповільнення процедури посадки.

Фахівець каже, якщо ви підете до туалету в той час, коли пасажири тільки заходять у літак, то всім доводиться чекати, поки ви повернетеся на своє місце, рухаючись у протилежному напрямку.

До того ж бортпровідники не мають права закривати двері в літак, поки хтось знаходиться в туалеті. Тому стюардеса рекомендує заздалегідь сходити до вбиральні в аеропорту.

Не відкривайте зайвий раз ремінь безпеки

Якщо ви одразу після зльоту літака не плануєте йти в туалет чи просто ходити салоном, залиште пасок безпеки застебнутим. Ви ніколи не знаєте, коли літак увійде в зону турбулентності або буде здійснювати різкий поворот. Тому, задля безпеки, не смикайте пасок і не торкайтеся його зайвий раз.

Сон

Під час зльоту та посадки літака не можна засинати, оскільки коли літак злітає або приземляється, тиск повітря навколо змінюється швидше, ніж повітря у вухах.

Тому під час польоту ви можете відчувати, як закладає вуха. Щоб уникнути цього, можна, наприклад, позіхнути, але якщо у цей час ви спите, то дискомфорт від закладених вух може тривати довше або й викликати запаморочення.

Зняття взуття

За словами стюардеси, якщо на вас немає чистих шкарпеток, то ви завдасте незручностей сусідам. До того ж це негігієнічно. Ризик підчепити грибкові інфекції, особливо якщо ходити без взуття до туалету, дуже високий.

Предмети першої необхідності

Кріста розповіла, що пасажири іноді просять її про такі речі, як молоко та предмети, які не передбачені в літаку. Тому найкраще упаковувати все, що вам може знадобитися під час польоту, і не сподіватися, що на борту ваші потреби будуть задоволені.

Перевантажений ручний багаж

Стюардеса зазначила, що люди постійно намагаються взяти із собою на рейс якнайбільше речей. Це пояснюється прагнення заощадити на оплаті багажу, але мандрівники так ускладнюють собі життя.

Варто заздалегідь дізнатися про правила перевезення багажу авіакомпанії. Деякі компанії дозволяють брати на борт лише ручну поклажу та особисті речі, інші ж встановлюють обмеження за вагою та розміром.

Алкоголь

Деякі туристи ще до посадки вживають алкогольні напої. Це помилка, адже на великій висоті при нестачі кисню можна дуже швидко сп'яніти - одна чарка перетворюється на дві або навіть три в повітрі.

Придбання місць окремо один від одного

Інколи членам однієї сім'ї не вдається купити місця разом, але завжди можна запитати у стюардеси перед посадкою, чи можна вас пересадити ближче до рідних.

Бігти на вихід одразу після приземлення

Це помилка, яку ніколи не варто робити. Якщо ви поспішаєте, наприклад, на пересадку на наступний рейс, то повідомте про це стюардесам заздалегідь. Зазвичай вони роблять оголошення та просять інших пасажирів пропустити вас першими.

Не можна палити

Перш за все це небезпечно, адже може стати причиною виникнення пожежі у літаку. До того ж запах диму заважатиме іншим пасажирам.