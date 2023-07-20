10 ошибок, которые совершают туристы во время путешествия самолетом

Поход в туалет при посадке

Криста Тэтч, работающая стюардессой уже 15 лет, рассказала, что использование туалета в самолете во время посадки является одной из основных причин замедления процедуры посадки.

Специалист говорит, если вы отправитесь в туалет в то время, когда пассажиры только заходят в самолет, то всем приходится ждать, пока вы вернетесь на свое место, двигаясь в противоположном направлении.

К тому же бортпроводники не имеют права закрывать дверь в самолет, пока кто находится в туалете. Поэтому стюардесса рекомендует заранее сходить в туалет в аэропорту.

Не открывайте лишний раз ремень безопасности

Если вы сразу после взлета самолета не планируете идти в туалет или просто ходить по салону, оставьте ремень безопасности застегнутым. Вы никогда не знаете, когда самолет войдет в зону турбулентности или будет совершать резкий поворот. Поэтому, ради безопасности, не дергайте ремень и не прикасайтесь к нему лишний раз.

Сон

Во время взлета и посадки самолета нельзя засыпать, поскольку когда самолет взлетает или приземляется, давление воздуха вокруг меняется быстрее, чем воздух в ушах.

Поэтому во время полета вы можете чувствовать, как закладывает уши. Чтобы избежать этого, можно, например, зевнуть, но если в это время вы спите, то дискомфорт от заложенных ушей может продолжаться дольше или вызывать головокружение.

Снятие обуви

По словам стюардессы, если на вас нет чистых носков, то вы доставите неудобства соседям. К тому же это негигиенично. Риск подцепить грибковые инфекции, особенно если ходить без обуви в туалет очень высок.

Предметы первой необходимости

Криста рассказала, что пассажиры иногда просят ее о таких вещах, как молоко и о предметах, не предусмотренные в самолете. Поэтому лучше упаковывать все, что вам может понадобиться во время полета, и не надеяться, что на борту ваши потребности будут удовлетворены.

Перегруженный ручной багаж

Стюардесса отметила, что люди постоянно пытаются взять с собой на рейс как можно больше вещей. Это объясняется стремлением сэкономить на оплате багажа, но путешественники так усложняют себе жизнь.

Следует заранее узнать о правилах перевозки багажа авиакомпании. Некоторые компании позволяют брать на борт только ручную кладь и личные вещи, другие же устанавливают ограничения по весу и размеру.

Алкоголь

Некоторые туристы еще до посадки употребляют алкогольные напитки. Это ошибка, ведь на большой высоте при недостатке кислорода можно очень быстро опьянеть - одна рюмка превращается в две или даже три в воздухе.

Приобретение мест отдельно друг от друга

Иногда членам одной семьи не удается купить места вместе, но всегда можно спросить у стюардессы перед посадкой, можно ли вас пересадить поближе к родным.

Бежать на выход сразу после приземления

Это ошибка, которую никогда не стоит совершать. Если вы спешите, например, на пересадку на следующий рейс, то сообщите об этом заранее стюардессам. Обычно они делают объявление и просят других пассажиров пропустить вас первыми.

Нельзя курить

Прежде всего, это опасно, ведь может стать причиной возникновения пожара в самолете. К тому же запах дыма будет мешать другим пассажирам.