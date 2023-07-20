10 ошибок, которые совершают туристы во время путешествия самолетом

Существует много вещей, которые могут превратить перелет на самолете в настоящий ужас - как для других пассажиров, так и для бортпроводников. Необходимо знать, чего не стоит делать на борту самолета, чтобы уберечь свое здоровье.
Об этом сообщает LifeSavvy.
Криста Тэтч, работающая стюардессой уже 15 лет, рассказала, что использование туалета в самолете во время посадки является одной из основных причин замедления процедуры посадки.
Специалист говорит, если вы отправитесь в туалет в то время, когда пассажиры только заходят в самолет, то всем приходится ждать, пока вы вернетесь на свое место, двигаясь в противоположном направлении.
К тому же бортпроводники не имеют права закрывать дверь в самолет, пока кто находится в туалете. Поэтому стюардесса рекомендует заранее сходить в туалет в аэропорту.
Если вы сразу после взлета самолета не планируете идти в туалет или просто ходить по салону, оставьте ремень безопасности застегнутым. Вы никогда не знаете, когда самолет войдет в зону турбулентности или будет совершать резкий поворот. Поэтому, ради безопасности, не дергайте ремень и не прикасайтесь к нему лишний раз.
Во время взлета и посадки самолета нельзя засыпать, поскольку когда самолет взлетает или приземляется, давление воздуха вокруг меняется быстрее, чем воздух в ушах.
Поэтому во время полета вы можете чувствовать, как закладывает уши. Чтобы избежать этого, можно, например, зевнуть, но если в это время вы спите, то дискомфорт от заложенных ушей может продолжаться дольше или вызывать головокружение.
По словам стюардессы, если на вас нет чистых носков, то вы доставите неудобства соседям. К тому же это негигиенично. Риск подцепить грибковые инфекции, особенно если ходить без обуви в туалет очень высок.
Криста рассказала, что пассажиры иногда просят ее о таких вещах, как молоко и о предметах, не предусмотренные в самолете. Поэтому лучше упаковывать все, что вам может понадобиться во время полета, и не надеяться, что на борту ваши потребности будут удовлетворены.
Стюардесса отметила, что люди постоянно пытаются взять с собой на рейс как можно больше вещей. Это объясняется стремлением сэкономить на оплате багажа, но путешественники так усложняют себе жизнь.
Следует заранее узнать о правилах перевозки багажа авиакомпании. Некоторые компании позволяют брать на борт только ручную кладь и личные вещи, другие же устанавливают ограничения по весу и размеру.
Некоторые туристы еще до посадки употребляют алкогольные напитки. Это ошибка, ведь на большой высоте при недостатке кислорода можно очень быстро опьянеть - одна рюмка превращается в две или даже три в воздухе.
Иногда членам одной семьи не удается купить места вместе, но всегда можно спросить у стюардессы перед посадкой, можно ли вас пересадить поближе к родным.
Это ошибка, которую никогда не стоит совершать. Если вы спешите, например, на пересадку на следующий рейс, то сообщите об этом заранее стюардессам. Обычно они делают объявление и просят других пассажиров пропустить вас первыми.
Прежде всего, это опасно, ведь может стать причиной возникновения пожара в самолете. К тому же запах дыма будет мешать другим пассажирам.
Ранее стюардесса называла самый отвратительный поступок пассажиров в самолете.
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