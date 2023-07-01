"Не робіть цього": стюардеса розповіла про найогидніший вчинок пасажирів у літаку

Часто пасажири літака роблять дивні речі, які їм здаються абсолютно нормальними. Аргентинська бортпровідниця Барбара Бачільєрі розповіла, яку найогиднішу річ їй доводилось бачити на борту літака.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

Що вона розповіла

Так, бортпровідниця бачила, як пасажири міняють дітям підгузки на столиках для їжі. Однак, як вона зазначила, змінювати памперс у салоні не тільки неприємно для інших людей на борту, але й негігієнічно.

Барбара пояснила, що люди їдять і п’ють на столиках, а й іноді кладуть на них голову, щоб поспати.

"Будь ласка, не робіть цього", - закликала вона.

За словами стюардеси, якщо під час польоту дитині доводиться міняти підгузки, то потрібно скористатися ванною кімнатою, де є спеціальний відкидний пеленальний столик.

"Не можна змивати підгузок в унітаз. Натомість просто викиньте його у сміттєвий бак. Ніколи не давайте брудний підгузок бортпровіднику, тому що це огидно", - сказала стюардеса.

Що не можна робити на борту літака

Не можна палити

Перш за все, це небезпечно, адже це може стати причиною загоряння. До того ж запах диму може завдати дискомфорту іншим пасажирам.

Використання телефону в режимі гучного зв'язку

Використовуйте навушники! Ніхто інший не хоче чути те, що ви відтворюєте на своєму смартфоні або обговорюєте по телефону.

Також навушники допоможуть вам зменшити шум і заглушити плач немовлят.

Раптове відкидання сидіння

Перед тим як відкинути сидіння назад, переконайтеся, що ви не будете заважати людині ззаду. Вам знадобиться лише кілька секунд, щоб обернутися назад і попередити іншого пасажира, що ви збираєтеся відкинути сидіння.

Під час зльоту і посадки не можна відстібати ремені безпеки

У цей період найбільш ймовірні різні ризики положення судна, тому пасажири можуть впасти і отримати травму.