10 неймовірних фактів про "акулу-гобліна": чим унікальна ця істота

Акули-гобліни мають "рожеву" шкіру

З усіх кольорів, що асоціюються з гоблінами, рожевий навряд чи належить до переліку. Однак цей колір походить від риси, яка набагато більше відповідає міфічному демону середньовіччя.

Акули-гобліни мають зморшкувату, напівпрозору шкіру, і через це їхня кров надає їм каламутного, рожевого або пурпурно-сірого відтінку. Однак це далеко не єдина причина, чому ці акули отримали свою назву.

Величезний ніс майже не змінюється з народження

Коли акули-гобліни маленькі, вони мають непропорційно величезні носи. Хоча вони ніколи не досягають здорових пропорцій, цей ніс росте не так швидко, як тіло акули, тому згодом він починає здаватися більш природним.

Крім цього, на глибині дуже темно, а ніс акули наповнений безліччю електрорецепторів, що допомагають їй розпізнавати крихітне серцебиття маленьких харчових об'єктів у чорнильній темряві.

Акула-гоблін має виразний ніс (зображення: wikipedia.org)

Вони мають атрофоване тіло

Ці акули, здається, мають занадто маленькі плавники, слабкий скелет, погано розвинені м'язову та зорову системи. Дійсно, більшість з того, що ми можемо вважати корисними пристосуваннями у тварин, у цієї акули відсутнє. І все ж, вона надзвичайно добре пристосована.

Ця акула живе в океанських глибинах у відносно незмінному вигляді вже понад 125 мільйонів років. Поряд з рилом, що визначає серцебиття, акула-гоблін має щелепи, що швидко висуваються і з'єднуються з м'язистим ротом і горлом, що розширюється, а також нерівні зуби, які ідеально підходять для проколювання глибоководної слизької риби.

Акули-гобліни полюють з засідки

Ці адаптації свідчать про те, що найкращий спосіб полювання для цієї акули - тихо підкрадатися до здобичі в темряві і стрімко кидатися на неї з відкритими щелепами.

Вивчення щелеп показало, що вони здатні фіксуватися під тиском у втягнутому положенні, накопичуючи пружну енергію в спеціальних зв'язках, які можуть бути вивільнені, щоб катапультувати рот вперед, навколо здобичі.



Вважається, що ці щелепи, можливо, в дев'ять разів більш випуклі, ніж у інших акул, і можуть відкриватися і закриватися знову в унікальній мисливській манері, яка не зустрічається в інших видів.

До раціону акули-гобліна входять штучні предмети

На жаль, є свідчення того, що акули-гобліни харчуються сміттям, яке знаходять на дні океану - природному середовищі існування цієї водної істоти.

Їх вкрай рідко можна спіймати

Акула-гоблін якимось чином уникає потрапляння в рибальські сітки. Екземпляри були знайдені майже по всьому світу, зазвичай вони були спіймані поодинці, що змусило дослідників припустити, що ці акули живуть не групами. Чисельність популяції неможливо оцінити, а її географічний ареал все ще залишається невизначеним.

Цей вид має надзвичайно багато зубів

У акули-гобліна багато зубів, розташованих у кілька рядів. Верхня щелепа містить від 35 до 53 рядів зубів. Нижня щелепа має від 31 до 62 рядів зубів. Зуби, розташовані в основній частині щелепи, вузькі і довгі, і тим довші, чим ближче вони до середини щелепи.

Щелепа акули-гобліна (фото: wikipedia.org, User Dianne Bray)

Ці зуби також мають дрібні рифлення і загострені, щоб "проколювати" здобич, а не розчавлювати її. Вважається, що акули-гобліни заковтують здобич цілою.

Акула-гоблін справді глибоководна тварина

Акулу-гобліна виловлювали на глибинах від 271 до 960 метрів, а також на глибині 1310 метрів. Зуб акули-гобліна був знайдений в підводному кабелі на глибині 1368 метрів.

Відомо, що дорослі особини мешкають у більш глибоких водах, ніж молодь, і були повідомлення про дивну акулу-гобліна, знайдену на мілководді в прибережних водах на глибині 39 метрів. Дивна акула також потрапляла в рибальські сіті в Мексиканській затоці та в регіоні Шрі-Ланки.

Акули-гобліни мають не менш дивних родичів

Акула-гоблін - родич акули плащоносної, довгої, схожої на вугра акули, яка також є однією з найпримітивніших риб в океані.

Плащоносні акули - довгі і схожі на вугрів акули, які проводять більшу частину свого часу на глибині, але деякі вчені припускають, що іноді, якщо вони виринають на поверхню, вони можуть бути "відповідальними" за деякі легенди про морських змій. На яких вони, безумовно, дуже схожі.

Групу акул-гоблінів помітили лише раз

Однією з дивних подій, яка може містити підказки щодо поведінки акули-гобліна, був особливий момент у 2003 році, коли рибалки виловили від 100 до 300 особин приблизно в один і той самий час.

Чи була це шлюбна група, чи шалена годівля? Або це могло бути пов'язано з відповідним землетрусом, який вимив їх з місць проживання в підводному каньйоні? Це, безумовно, породжує більше запитань, ніж дає відповідей.