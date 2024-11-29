Наче з іншого світу: 9 незвичних фактів про мурахоїдів

29 листопада відзначають Всесвітній день мурахоїда. Мурахоїди - це дивовижні тварини, які привертають увагу своєю унікальною зовнішністю та способом життя.

Кігті мурахоїдів нагадують леза

Разом зі своїм хитромудрим язиком, мурахоїди використовують гострі, як ножі, кігті для багатьох цілей. Ці кігті неймовірно небезпечні, вони не лише допомагають легко розривати термітники, а й є найкращим захистом тварини від нападів.

Цікаво, що під час ходьби мурахоїди згортають ступні в кулаки, щоб захистити кігті і запобігти їхньому затупленню.

У мурахоїдів поганий зір

Мурахоїди мають дуже поганий зір, але відмінно розвинутий слух і нюх. Це дозволяє їм успішно знаходити їжу навіть у темряві. Зокрема, нюх мурахоїда у 40 разів сильніший за людський.

Мурахоїди не жують їжу

Мурахоїди не пережовують їжу. Вони не мають зубів, тому їжа, яку вони поглинають, повністю не подрібнюється. Замість зубів та жування вони використовують свої потужні лапи, щоб розривати мурашники або термітники, і свій довгий язик, щоб витягнути комах.

Хутро мурахоїда захищає тварину від комах

Шар хутра мурахоїдів є дуже міцним і товстим, що допомагає їм захищатися від укусів комах, з якими вони взаємодіють під час їжі. Це дає їм певну стійкість до ушкоджень під час пошуку їжі в складних умовах термітників або мурашників.

У мурахоїдів унікальний язик

Мурахоїди мають один з найцікавіших язиків у світі тварин. Їхній язик може досягати до 60 см в довжину, що дозволяє їм легко діставати мурах та термітів, які намагаються сховатися глибоко в землі або всередині дерев.

Язик мурахоїда допомагає тваринам в харчуванні (фото: wikipedia.org, user File Upload Bot)

Самиці мурахоїда - турботливі матусі

Мурахоїди мають досить довгий період вагітності. Самки зазвичай вагітні протягом 6-7 місяців, а народжують лише одного дитинчати, яке залишатиметься з матір'ю протягом тривалого часу до досягнення зрілості. "Матусі" носять дитинча на спині, не полишаючи його до наступної вагітності.

Мурахоїди швидко бігають

Здебільшого ви не побачите, щоб мурахоїд рухався швидше, ніж повільно човгав ногами.

Навіть ті з них, що проводять більшу частину свого часу серед гілок дерев, ніколи не роблять нічого іншого, окрім як лежать або пересуваються зі швидкістю равлика. Однак, якщо їх налякати, вони можуть бігти досить швидко, до майже 50 кілометрів на годину.

Мурахоїди їдять не лише мурах

Хоча вони здобувають свою їжу переважно з мурашників, мурахоїди також можуть харчуватися іншими комахами, такими як терміти або інші дрібні безхребетні.

Нещодавно дослідники встановили, що деякі види мурахоїдів можуть вживати плоди пальмового дерева, щоб отримати вітаміни. Однак мурахи все ж становлять основну частину їхнього раціону. Крім цього, мурахоїди можуть з'їдати до 30 000 комах на день.

Деякі види мурахоїдів знаходяться під загрозою зникнення

Хоча мурахоїди не є найбільш відомими тваринами, деякі види мурахоїдів перебувають під загрозою зникнення. Зокрема, гігантський мурахоїд занесений до Червоного списку МСОП зі статусом "вразливий". Це пов'язано з втратами їхнього природного середовища через вирубку лісів та інші людські впливи.