10 невероятных фактов об "акуле-гоблине": чем уникально это существо

Акулы-гоблины имеют "розовую" кожу

Из всех цветов, ассоциирующихся с гоблинами, розовый вряд ли относится к списку. Однако этот цвет происходит от черты, которая гораздо больше соответствует мифическому демону средневековья.

Акулы-гоблины имеют морщинистую, полупрозрачную кожу, и поэтому их кровь придает им мутный, розовый или пурпурно-серый оттенок. Однако это далеко не единственная причина, по которой эти акулы получили свое название.

Огромный нос почти не меняется с рождения

Когда акулы-гоблины маленькие, у них непропорционально огромные носы. Хотя они никогда не достигают здоровых пропорций, этот нос растет не так быстро, как тело акулы, поэтому впоследствии он начинает казаться более естественным.

Кроме этого, на глубине очень темно, а нос акулы наполнен множеством электрорецепторов, помогающих ей распознавать крохотное сердцебиение маленьких пищевых объектов в чернильной тьме.

Акула-гоблин имеет выразительный нос (изображение: wikipedia.org)

У них атрофированное тело

У этих акулы, кажется, слишком маленькие плавники, слабый скелет, плохо развитые мышечная и зрительная системы. Действительно, большинство из того, что мы можем считать полезными приспособлениями у животных, у этой акулы нет. И все же, она очень хорошо приспособлена.

Эта акула обитает в океанских глубинах в относительно неизменном виде уже более 125 миллионов лет. Наряду с рылом, определяющим сердцебиение, у акулы-гоблина есть челюсти, которые быстро выдвигаются и соединяются с мускулистым ртом и горлом, которое расширяется, а также неровные зубы, идеально подходящие для прокалывания глубоководной скользкой рыбы.

Акулы-гоблины охотятся из засады

Эти адаптации свидетельствуют о том, что лучший способ охоты для этой акулы - тихо подкрадываться к добыче в темноте и стремительно бросаться на нее с открытыми челюстями.

Изучение челюстей показало, что они способны фиксироваться под давлением во втянутом положении, накапливая энергию в специальных связках, которые могут быть высвобождены, чтобы катапультировать рот вперед вокруг добычи.



Считается, что эти челюсти, возможно, в девять раз выпуклее, чем у других акул, и могут открываться и закрываться снова в уникальной охотничьей манере, которая не встречается у других видов.

В рацион акулы-гоблина входят искусственные предметы

К сожалению, есть свидетельство того, что акулы-гоблины питаются мусором, который находят на дне океана - природной среде обитания этого водного существа.

Их очень редко можно поймать

Акула-гоблин каким-то образом избегает попадания в рыболовные сети. Экземпляры были найдены почти по всему миру, обычно они были пойманы в одиночку, что заставило исследователей предположить, что эти акулы живут в не группами. Численность популяции нереально оценить, а её географический ареал все еще остается неопределенным.

Этот вид имеет очень много зубов.

У акулы-гоблина много зубов, расположенных в несколько рядов. Верхняя челюсть содержит от 35 до 53 рядов зубов. Нижняя челюсть имеет от 31 до 62 рядов зубов. Зубы, расположенные в основной части челюсти, узкие и длинные, и тем длиннее, чем ближе они к середине челюсти.

Челюсть акулы-гоблина (фото: wikipedia.org, User Dianne Bray)

Эти зубы также имеют мелкие рифления и заострены, чтобы "прокалывать" добычу, а не раздавливать ее. Считается, что акулы-гоблины заглатывают добычу целиком.

Акула-гоблин действительно глубоководное животное

Акулу-гоблина вылавливали на глубинах от 271 до 960 метров, а также на глубине 1310 метров. Зуб акулы-гоблина был найден в подводном кабеле на глубине 1368 метров.

Известно, что взрослые особи обитают в более глубоких водах, чем молодежь, и были сообщения об удивительной акуле-гоблине, найденной на мелководье в прибрежных водах на глубине 39 метров. Странная акула также попадала в рыболовные сети в Мексиканском заливе и в регионе Шри-Ланки.

У акулы-гоблинов не менее странные родственники

Акула-гоблин - родственник акулы плащеносной, длинной, похожей на угря акулы, которая также является одной из самых примитивных рыб в океане.

Плащеносные акулы - длинные и похожие на угрей акулы, которые проводят большую часть своего времени на глубине, но некоторые ученые предполагают, что иногда, если они выныривают на поверхность, они могут быть "ответственными" за некоторые легенды о морских змеях. На которых она, безусловно, очень похожи.

Группу акул-гоблинов заметили только раз

Одним из странных событий, которое может содержать подсказки по поведению акулы-гоблина, был особый момент в 2003 году, когда рыбаки выловили от 100 до 300 особей примерно в одно и то же время.

Была ли это брачная группа или безумное кормление? Или это могло быть связано с соответствующим землетрясением, которое вымыло их из мест обитания в подводном каньоне? Это, безусловно, порождает больше вопросов, чем дает ответов.