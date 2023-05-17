10 найрідкісніших порід собак у світі: навіть не всі кінологи знають про такі

Пхунсан

Ця унікальна порода родом із Кореї. Подейкують, що їх вивели, схрестивши тигра, вовка та собаку. Але це більше - гарний міф, ніж правда. Це доволі агресивна порода і в будинку утримувати її проблематично. Ймовірно, це й стало причиною, що пхунсан не надто популярний.

Пхунсан - великий і грізний (фото: wikipedia)

Азавак

За будовою тіла нескладно вгадати в азаваку гончу. Вона - і охоронець, і мисливець, і просто вірний пес. Дуже витривала порода, що переносить спеку та посуху, ось тільки коштує дуже дорого. Азавак має африканське походження і потягом століть був компаньйоном кочівників південної Сахари.

Батьківщина азавака - Африка (фото: wikipedia)

Каталбурун

У цих мисливських псів рідкісний роздвоєний ніс, а полювати вони починають вже у 6 місяців. Вивели цю породу у Туреччині ще у XVII столітті. Ці собаки віддані, стримані, не вимагають особливого догляду, але потребують тривалих прогулянок.

Ніс каталбуруна - унікальний (фото: facebook.com)

Пумі

Цю пастушу собаку вивели, схрестивши вівчарку, пулі та тер'єрів. Пумі визнана національною гордістю Угорщини та має дуже високу популярність у себе на батьківщині, але поза нею - ні. Характер у тварини складний, голос гучний, але порода належить до найрозумніших.

Пумі - гордість Угорщини (фото: facebook.com)

Норвезький лундехунд

Це рідкісна порода собак, що походить із північного узбережжя Норвегії. Місцеві жителі використовували лундехундів для видобутку іпаток (морських птахів). Завдяки унікальній анатомічній будові собака пристосована для лазіння по скелях, печерах та норах.

Лапа лундехунда пристосована для скелелазіння (фото: wikipedia)

Брюссельський гріфон

Ця порода - найдобріша істота з відтінком комізму. Нагадує домового Кузю з відомого мультика і входить до списку іграшкових порід собак. Гріфона вивели, змішавши мопса, спанієля та брюссельську жорсткошерсту.

Гріфони дуже комічні (фото: tvaryny)

Каї

Каї, або тигрова собака - порода мисливських собак, яку вивели в Японії для полювання на оленів чи кабана. Цікаво, що навіть для Японії вона вважається рідкісною. Ця порода створена не для будинку чи квартири і віддано служить тільки одній людині.

Каї рідкісна навіть для батьківщини (фото: nekusaka)

Стабіхун

Стабіхун схожий на спанієля і теж належать до мисливських порід. Він походить з Нідерландів, де собак тримали селяни. Порода досить нечисленна у світі. Зараз стабіхунів заводять рідше для полювання, а більше як компаньйона.

Стабіхун схожий на спаніеля, але рідший (фото: wikipedia)

Бергамська вівчарка

Цей мохнатий велетень чудово підходить на роль домашнього годованця, він добродушний і невибагливий. Колись бергамці були пастухами та охоронцями. А от у квартирі їм може бути незатишно, крім того шерсть тварин вимагає багато догляду.

Бергамська вівчарка має унікальну шерсть (фото: wikipedia)

Вольфшпіц

Це найбільша порода з усієї групи німецьких шпіців. У Голландії цих собак називають кеесхондами. Пращурами голландських кеесхондів були датські баржеві собаки, які плавали на судах разом з моряками, винищуючи з кораблів щурів. Розумний пес, який чудово засвоює команди господаря, відмінний компаньйон та охоронець.

Вольфшпіци колись плавали на баржах і винищували щурів (фото: hvost)