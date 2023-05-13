10 найменших порід собак у світі: від популярних до маловідомих

Маленькі декоративні породи собак користуються великою популярністю в Україні, особливо серед містян. Їх зручно тримати в умовах квартири, вони по-дитячому милі і кумедні.

Дізнайтеся про топ-10 найкрихітніших собак - в матеріалі Styler далі.

Чихуахуа

Зріст - не зафіксований стандартом, залежить від інших пропорцій тіла.

Вага - 0,5-3 кг.

Як пише Pet Advice, чихуахуа є лідером рейтингу. Так, у 2022 році 2-річна чихуахуа Перл стала рекордсменкою у породі. Вона важить лише 553 грами, зріст має лише 9,14 сантиметра, а в довжину не перевищує 12,7 сантиметра.

Серед найменших собак чихуахуа має значні переваги перед іншими - міцне здоров’я, високий інтелект, контактність, поступливий характер. Собака надзвичайно допитливий, активний, невтомний та витривалий. А ще може прожити 18-20 років і більше.

Цуценя чихуахуа (фото: pixabay)

Той-тер'єр

Зріст - 20-28 см.

Вага - до 3 кг.

Порода має британське коріння і є аналогом англійського той тер’єра. Той є маленькою елегантною собачкою на високих ніжках, з витонченим кістяком та сухою мускулатурою. Попри невеликі розміри пес дуже рухливий, активний, сміливий.

Проста в догляді, мобільна, елегантна порода з досить міцним здоров’ям. Однією із особливих рис характеру тоя є його вірність господареві. Крім того він глибоко відчуває настрій "своєї людини".

Довгошерстий і короткошерстий той-тер'єри (фото: Вікіпедія)

Празький крисарик

Зріст - 20-23 см.

Вага - 2,2- 2,6 кг.

Пражський крисарик - справжній чеський ловець щурів, що ніс службу охорони царського майна від гризунів на рівні з котами. Цей міні-мисливець визнаний Міжнародною Кінологічною Федерацією FCI лише у 2019 році. Інші назви - ратлик, лібенська серночка.

Ратлик мініатюрний, з гармонійною будовою тіла. Зовні дещо схожий з той-тер'єром, проте має власні екстер’єрні особливості. Попри маленький зріст, він дуже активний, невтомний.

Крисарик любить знаходитися в оточенні людей, бути у центрі уваги, відданий, слухняний, розумний. Легко піддається дресируванню. Відмінно ладить з дітьми і не має проблем зі здоров'ям.

Празький крисарик - мініатюрний мисливець (фото: Вікіпедія)

Йоркширський тер’єр

Зріст - 18-20 см.

Вага - до 3,2 кг.

Йорк користується шаленою популярністю серед декоративних порід. Стандартом не обмежені мінімальна вага та зріст. Найменшим зареєстрованим йорком (як і собакою у світі) була дівчинка Сільвія. ЇЇ висота у холці складала 6,3 см, вага - 113 г. На жаль, вона прожила лише два роки.

Це компактний, витончений пес, що вирізняється гордовитою поставою. Статура міцна з гарними пропорціями. Окремої уваги заслуговує шерсть йорка - довга, гладка, без підшерстку, не має алергенів і не сиплеться.

Йорк відданий своєму господареві, товариський та привітний. Він не потребує особливого догляду, окрім турботи за шерстю. Ідеальний собака для утримання у квартирі.

Цуценя йоркширського тер'єра (фото: pixabay)

Померанський шпіц

Зріст - 18-24 см.

Вага у стандарті не зазначена.

Це невеликий собака з міцним сухим тілом, з широкою грудною клітиною, довгою шерстю, на коротких лапках, з пухнастим задертим догори хвостом.

Шпіц - собака темпераментний, впертий, кмітливий, відданий господареві, водночас егоїстичний. Серед малих порід собак померанський шпіц вирізняється міцним здоров'ям. Він дуже охайний, чистить себе немов кішка.

Основні труднощі в утриманні полягають в догляді за шубкою тварини, яку не можна підстригати. Щоденне розчісування дозволяє уникнути линяння і шерсть не валяється по квартирі.

Померанський шпіц - темпераментний манюня (фото: pixabay)

Кроляча такса

Зріст - до 20 см.

Вага - до 4 кг для хлопчика, до 3,5 кг для дівчинки.

Різновид мисливської собаки такси, її найменший представник. Кроляча такса зовні нічим не відрізняється від більших родичів. Вони мають такий же стандарт і різняться лише за розмірами.

Такса має міцний кістяк, статну поставу, приземлистий видовжений тулуб, короткі лапки, видовжену мордочку, довгі вуха. Існує довгошерстий і короткошерстий тип.

Собака розумний, поступливий, розуміє господаря з півслова. Сильно прив’язується до людини. Кроляча такса вимагає лагідного відношення до себе. Порода горделива, з нотами самолюбства, незалежності.

Такса прилаштовується до будь-яких умов утримання, має гарне здоров’я.

Малюк кролячої такси (фото: udivitelno)

Японський хін

Зріст - до 25 см.

Вага - 1,8-3,2 кг.

Ці крихітки мають тисячолітню історію. Порода була виведена для підняття настрою японському імператорові, забезпечення гармонії в його палаці. Лише в середині XIX століття про них дізналися за межами батьківщини.

Японський хін - маленький, елегантний, граційний собачка, з приплесканою мордочкою і довгою шерстю.

Життєрадісна, весела активна тварина, тонко відчуває настрій господаря та атмосферу в родині. Розумний, активний, самолюбивий, врівноважений, без зайвої метушні, вважається найспокійнішою собакою серед декоративних порід.

Порода вважається здоровою, їй притаманні лише типові хвороби у собак.

Японський хін дуже спокійний (фото: Вікіпедія)

Мальтійська болонка

Зріст - 20-25 см.

Вага - 3-4 кг.

Дослідники допускають, що породі більше 2000 років. А батьківщиною вважається острів Мальта. Інша назва породи - мальтезе.

Це - компактна, мініатюрна собачка з міцним кістяком, видовженим тулубом, мордочка дещо приплескана. Шерсть довга, тонка, білосніжного забарвлення, іноді допускається колір слонової кістки.

Болонка полюбляє знаходитися в центрі людського оточення. Вона активна, весела, грайлива, не може всидіти на місці протягом усього життя. З дітьми поводиться особливо лагідно. Собака має міцне здоров’я, є гіпоалергенною і не линяє.

Мальтійська болонка - дуже давня порода (фото: pixabay)

Папільйон

Зріст - 20-28 см.

Вага - 1,5-5 кг.

Це підтип континентального той-спаніеля зі стоячими вушками. У часи Середньовіччя порода була жителем майже кожного аристократичного дому.

Папільйон - маленький собака з міцною статурою, короткими кінцівками, пухнастим хвостом і довгою шерстю. Тварини не виносять самотності, дуже жваві й активні.

Порода легка у дресируванні, хоч і має нотки впертості. Займає восьме місце за рівнем інтелекту у загальному породному рейтингові собак та друге місце серед декоративних порід, поступаючись пуделеві.

Папільйон - справжній аристократ (фото: pixabay)

Пекінес

Зріст - 15-25 см.

Вага - 3-5,5 кг. При чому дівчинка важча за хлопчика.

Він - священний собака китайських імператорів з історією понад 2000 років. І весь цей час порода залишається на хвилі популярності. Пекінес є виключно декоративною собакою, домашнім улюбленцем, компаньйоном. Тіло компактне, гарно збалансоване, з ідеальними пропорціями.

Пекінес догляд імператорський до себе не вимагає, хоча є певні нюанси. Особливої турботи вимагає шерсть улюбленця та раціон харчування.

Песик дещо ревнивий і вимагає поваги до себе. Іншим собакам пекінес демонструє свою зверхність. А господаря оточує любов’ю та відданістю.

Пекінес - собака імператорів (фото: pixabay)