10 найпопулярніших онлайн-ігор 2024 року, які вже підкорили світ

Call of Duty: Warzone

Вийшовши у 2020 році, Call of Duty: Warzone досі є титаном жанру королівської битви. Гравців утримує органічне поєднання тактичного геймплея з відомими механіками серії Call of Duty.

Завдяки регулярним оновленням та новому контенту, Warzone продовжує залучати мільйони гравців у всьому світі.

Call of Duty: Warzone (фото: Call of Duty)

Minecraft

З 2011 року, з моменту свого виходу, Minecraft перетворився на культурне явище. Завдяки своєму відкритому ігровому середовищі, гра надає безмежні можливості для творчості, роблячи її фаворитом серед геймерів різного віку.

Її популярність не згасає завдяки постійним оновленням та активній спільноті з різних модів, гарантуючи, що завжди буде щось нове для дослідження.

Minecraft (фото: TechNews)

Roblox

Roblox - це більше, ніж просто гра; це платформа для створення контенту самими користувачами. Гравці можуть створювати власні ігри та розваги, якими можуть насолоджуватися інші.

Цей унікальний підхід зробив Roblox неймовірно популярним, особливо серед молодої аудиторії, сприяючи розвитку активної та творчої спільноти.

Roblox (фото: Evening Standard)

League of Legends

Будучи одним з першопрохідників жанру Multiplayer Online Battle Arena (розрахована на багато користувачів мережева битва на арені), League of Legends залишається незаперечним лідером. Його стратегічна глибина, часті оновлення та масштабна кіберспортивна сцена сприяють його незмінній популярності.

Постійна підтримка та розвиток з боку Riot Games утримують інтерес гравців.

League of Legends (фото: Variety)

Genshin Impact

Genshin Impact, екшн-RPG з відкритим світом від miHoYo, підкорив гравців приголомшливою візуальною складовою, захоплюючою бойовою системою та величезним світом.

Його механіка рандомних одержань ігрових предметів, хоч і викликає суперечки, довела свою високу ефективність у підтримці інтересу гравців та одержанні прибутку.

Genshin Impact (фото: Forbes)

Among Us

Ця багатокористувальницька гра-головоломка блискавично здобула популярність під час пандемії і зберегла свою популярність завдяки простому, але захоплюючому геймплею. Доступність гри на різних платформах та регулярні оновлення підтримують активність та залученість ігрової спільноти.

Among Us (фото: PlayStation)

Apex Legends

Ще один титан жанру королівської битви, Apex Legends, виділяється унікальними персонажами, або "Легендами", що володіють власними здібностями.

Швидкий екшен та стратегічний геймплей гри завоювали віддану фан-базу, а часті оновлення та нові сезони підтримують новизну ігрового процесу.

Apex Legends (фото: ONE Esports)

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV переживає останні роки справжній ренесанс. Відданість Square Enix регулярним оновленням контенту, захоплюючим історіям та роботі зі спільнотою зробила Final Fantasy XIV однією з найулюбленіших онлайн-ігор сучасності.

Глибокі та якісні доповнення продовжують залучати до її постійно зростаючого світу нових гравців.

Final Fantasy XIV (фото: GameSpot)

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Будучи основним продуктом жанру шутерів від першої особи (FPS), CS:GO має міцну базу гравців завдяки своїй конкурентній природі та глибокому стратегічному ігровому процесу.

Процвітаюча кіберспортивна сцена гри та регулярні оновлення гарантують, що вона залишиться актуальною в ігровому світі.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) (фото: IDC Games)

Fortnite

Вплив Fortnite на ігровий світ незаперечний. Поєднання ігрового процесу королівської битви із будівельною механікою пропонує унікальні враження.

Стратегія Epic Games, заснована на частих оновленнях, живих заходах та співпраці з популярними франшизами, дозволяє Fortnite залишатися в авангарді онлайн-ігор.

Fortnite (фото: PCMag)