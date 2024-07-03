Готуйтеся до нової історії. Наступна гра Resident Evil знаходиться в розробці: що відомо на даний момент

Японський розробник Capcom оголосив про створення нової гри Resident Evil під керівництвом режисера Коші Наканіші, який раніше працював над Resident Evil 7 2017 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську щоденну газету London Evening Standard .

Під час презентації ігор Capcom Next 2024 компанія Capcom зробила цей анонс, але, на жаль, для фанатів назва нової частини не була розкрита.

"Ми створюємо нову гру Resident Evil. Було дуже складно вирішити, що робити після Resident Evil 7", - сказав Наканіші під час презентації. Він також сказав, що поділиться додатковою інформацією про нову гру незабаром.

Хоча Наканіші не вимовив слова Resident Evil 9, саме цього багато фанати очікують від нової гри.

Геймплей Resident Evil 9

За чутками, нова гра продовжить орієнтований на екшен підхід Resident Evil Village, але може запропонувати більш відкритий світ порівняно з попередніми частинами.

Розробники Capcom нібито використовують технології, що лежать в основі претендента на звання гри року - Dragon's Dogma 2 для втілення цього світу в життя. Місцем дії може стати острів у Південно-Східній Азії, що нагадує Сінгапур.

Більшість непідтвердженої інформації походить від облікового запису в соціальних мережах під назвою Dusk Golem. Це відоме в ігровій спільноті джерело витоків, яке ділиться новинами про майбутні хорор-ігри.

Дата виходу Resident Evil 9

Dusk Golem також натякає, що реліз Resident Evil 9 був відкладений з початкової дати виходу в січні наступного року на кінець 2025-2026 року.

Тим часом, любителі віртуальної боротьби із зомбі можуть звернути увагу на ремастер Dead Rising Deluxe від Capcom, який вийде із новою сучасною графікою для консолей та ПК 19 вересня.

Крім визнання критиків Resident Evil 7, досвід Наканіші включає в себе роботу над дизайном Resident Evil 5 і режисерські ролі в Resident Evil: The Mercenaries 3D і Resident Evil Revelations.