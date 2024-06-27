Ігри майбутнього: 12 найочікуваніших комп'ютерних ігор

У світі комп'ютерних ігор завжди є місце для очікування та передчуття нових шедеврів. Найближчим часом на нас чекає безліч проектів, які обіцяють перевернути наше уявлення про геймплей та графіку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 12 ігор, які мають випустити у найближчий рік.

Once Human

Дата виходу: 09 липня 2024 року

Любителі постапокаліпсису та хардкорного виживання, ця гра для вас.

Once Human - майбутня комп'ютерна гра, яка кидає вас в епіцентр світу, що руйнується. Колишні друзі перетворилися на жахливих ворогів, а ті, хто вижив, борються один з одним за мізерні ресурси, притулок і саме існування в нещадній антиутопії.

Але ви не просто людина - ви мета-людина. І крім боротьби за виживання, вам доведеться дбати про своє здоров'я, вгамувати голод і знаходити чисту питну воду, щоб залишитися в живих.

Once Human (фото: Starry Studio)

Black Myth: Wukong

Дата виходу: 20 серпня 2024 року

Любителям ігор у стилі Souls обов'язково варто звернути увагу на Black Myth: Wukong. Ця майбутня рольова гра з екшен-боями переносить вас у фантастичний світ китайського фольклору.

У ролі Призначеного (він же Король Мавп) вам доведеться подорожувати суворими землями і боротися з ще суворішими ворогами в пошуках правди, що ховається за давно забутою легендою.

Звучить досить туманно і загадково, але з динамічними ближніми боями, просоченими магією, та безліччю унікальних здібностей, доступних Призначеному, Black Myth: Wukong обіцяє стати хардкорною грою.

Black Myth: Wukong (фото: Game Science)

Star Wars Outlaws

Дата: 30 серпня 2024 року

Перший по-справжньому відкритий всесвіт Star Wars. Дія розгортається між подіями "Імперія завдає удару у відповідь" і "Повернення джедая". У головній ролі нова героїня, яка нагадує Хана Соло.

Ви граєте за Кей Весс, авантюристку, яка подає надії з темного злочинного світу галактики. Природно, невдовзі вона виявляється втягнута у розбірки між небезпечними злочинними синдикатами. Оригінальний сюжет гри проведе вас знайомими планетами Зоряних Війн, а також абсолютно новими.

Star Wars Outlaws обіцяє різноманітний підхід до бою, доленосні рішення та напружені космічні битви. Це може стати по-справжньому блискучою грою.

Star Wars Outlaws (фото: Ubisoft)

STALKER 2: Heart of Chernobyl

Дата: 05 вересня 2024 року

Четверта гра серії STALKER від української студії GSC Game World - "Серце Чорнобиля" - знову відправить вас у зону відчуження навколо сумнозвісної атомної електростанції. На вас чекає боротьба за виживання, битви з мутантами та подолання небезпечних радіоактивних аномалій.

Перша гра серії, що вийшла у 2007 році, розповідала про колективний розум, створений сімома пов'язаними вченими. Тож залишається лише гадати, які нові загрози вигадали розробники цього разу.

"Серце Чорнобиля" - це шутер від першої особи з відкритим світом, що створюється на движку Unreal Engine 5. Завдяки використанню новітніх графічних технологій, у тому числі трасування променів, гра має виглядати просто приголомшливо.

STALKER 2: Heart of Chernobyl (фото: GSC Game World)

Call of Duty: Black Ops 6

Дата: 25 жовтня 2024 року

Гігант Call of Duty, який тепер належить Microsoft, повернувся зі своєю щорічною грою цього року у вигляді Call of Duty: Black Ops 6, яка з'явиться в Game Pass у перший же день.

Співавтори Treyarch і Raven Software називають однокористувальну кампанію, постійно доступну онлайн (очевидно, через безперервну потокову передачу текстур), "шпигунським бойовиком", дія якого відбувається на початку 1990-х років. У грі з'являться такі історичні особи, як Саддам Хусейн, Джордж Буш та Маргарет Тетчер.

Головним нововведенням геймплею розробники називають "Всеспрямований рух" (Omnimovement), який дозволить гравцям бігати спринтом, ковзати і пірнати в будь-якому напрямку. Це має ще більше посилити атмосферу бойовика, до якої прагне гра.

Як і очікувалося, гра запропонує широкий набір мережевих режимів, а також класичний режим "Зомбі" на раунди, для відданих фанатів серії Call of Duty. Реліз гри відбудеться 25 жовтня, і вам можливо варто заздалегідь звільнити місце на диску - розмір файлу перевищує 300 ГБ!

Call of Duty: Black Ops 6 (фото: Steam)

Silent Hill 2

Дата: 08 жовтня 2024 року

Довгоочікуваний ремейк Silent Hill 2, ймовірно, ексклюзив для PS5, виходить також на ПК 8 жовтня. Це перша спроба Konami створити ремейк у своїй давній серії ігор жахів виживання.

Приготуйтеся знову стати на місце Джеймса Сандерленда, який мучиться, який розслідує загадковий лист, нібито відправлений йому покійною колишньою дружиною. Йому належить битися з різними жахливими ворогами і знаковими лиходіями.

Якщо ви пропустили її початковий реліз на PS2 і Xbox в 2001 році, то Silent Hill 2 від Bloober Team - це жах, що леденить кров, який варто випробувати в 2024 році.

Silent Hill 2 (фото: Konami)

Indiana Jones and the Great Circle

Дата: друге півріччя 2024 року

Нарешті відома назва нової гри про Індіана Джонса від творців Wolfenstein. Indiana Jones and the Great Circle - це майбутня комп'ютерна гра, про яку багато хто з нас мріяв з дитинства.

Це пригодницький екшен від першої особи, де Інді знову у справі, а його вірний батіг допоможе йому вибратися з найскладніших ситуацій.

Indiana Jones and the Great Circle (фото: Xbox Game Studios)

Kingdom Come: Deliverance 2

Дата: друге півріччя 2024 року

Нас чекає ще більше середньовічної рольової пишноти в Kingdom Come: Deliverance 2. Warhorse Studios знову відправлять нас до Богемії 15 століття, де наш герой Індржих продовжить мстити за свою сім'ю. Але цього разу ставки значно зросли практично в усіх відношеннях.

Показані трейлери демонструють динамічний бій від першої особи з чудовою графікою. Warhorse обіцяє безліч годин кінематографічних вставок у цій масштабній RPG для ще більшого занурення в історію.

Kingdom Come: Deliverance 2 (фото: Charlie Intel)

Civilization 7

Дата: 2025 рік

Хоча точну дату виходу поки не оголошено, на нас чекає продовження однієї з найкращих серій ігор у жанрі 4X! Firaxis Games офіційно підтвердили розробку Civilization 7.

З моменту виходу останньої частини цієї легендарної стратегічної гри минуло вже вісім років. Тому не дивно, що навіть короткий тизер-трейлер змушує нас гарячково розмірковувати про всі можливості, які може запропонувати Civilization 7, вихід якої очікується 2025 року.

Civilization 7 (фото: 2K Games)

Grand Theft Auto VI

Дата: осінь 2025 рік

Grand Theft Auto VI (GTA 6) - одна з найочікуваніших ігор від Rockstar Games. Офіційно анонсована 4 лютого 2022 року гра зараз перебуває в активній розробці. Перший трейлер, випущений на початку грудня 2023 року, підтверджує, що дія гри розгорнеться у Леоніді, вигаданому штаті, що нагадує Флориду, де повернеться коханий усіма Вайс-Сіті.

У трейлері представлені головні герої, Люсія та Джейсон, що нагадують сучасних Бонні та Клайда. Гра обіцяє величезний, детальний світ із болотами, островами та міськими районами, що нагадують Флорида-Кіс та Еверглейдс.

Очікується, що гра спочатку вийде на консолях, а за кілька місяців з'явиться версія для ПК.

Grand Theft Auto VI (фото: Bloomberg)

Fable 4

Дата: 2025 рік

Fable 4 - довгоочікуване продовження улюбленої серії ігор Fable. Розробку гри супроводжувала серія кінематографічних трейлерів, які демонструють унікальне поєднання гумору та фентезі.

Fable 4 продовжить традиції рольової гри серії, включаючи створення персонажа та систему моралі, що впливає на сюжет та навколишній світ. Гравців чекає бій на мечах, чаклунство та взаємодія зі світом, повним ексцентричних персонажів та істот.

Хоча конкретних деталей ігрового процесу поки що мало, трейлери натякають на повернення до витоків серії із сучасним відтінком, обіцяючи багатий і захоплюючий досвід як для нових гравців, так і для давніх шанувальників.

Fable 4 (фото: Playground Games)

Jurassic Park: Survival

Дата: 2025 рік

Дія гри розгортається через день після подій оригінального фільму "Парк Юрського періоду" 1993 року. Це шутер від першої особи на виживання, в якому вам належить взяти на себе роль вченого корпорації InGen - доктора Майї Джоші. Її покинули, коли доктор Ян Малкольм (Джефф Голдблюм) полетів на гелікоптері.

Хоча ігри за мотивами фільмів часто бувають невдалими, навіть через 30 років після виходу фільму, цікавий задум Jurassic Park: Survival викликає хвилювання.

Jurassic Park: Survival (фото: GameSpew)