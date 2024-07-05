10 самых популярных онлайн-игр 2024 года, уже покоривших мир

Call of Duty: Warzone

Выйдя в 2020 году, Call of Duty: Warzone по сей день является титаном жанра королевской битвы. Игроков удерживает органичное сочетание тактического геймплея с известными механиками серии Call of Duty.

Благодаря регулярным обновлениям и новому контенту, Warzone продолжает привлекать миллионы игроков по всему миру.

Call of Duty: Warzone (фото: Call of Duty)

Minecraft

С 2011 года, с момента своего выхода, Minecraft превратился в культурное явление. Благодаря своей открытой игровой среде, игра предоставляет безграничные возможности для творчества, делая ее фаворитом среди геймеров всех возрастов.

Ее популярность не угасает благодаря постоянным обновлениям и активному сообществу из разных модов, гарантируя, что всегда будет что-то новое для исследования.

Minecraft (фото: TechNews)

Roblox

Roblox - это больше, чем просто игра; это платформа для создания контента самими пользователями. Игроки могут создавать свои собственные игры и развлечения, которыми могут наслаждаться другие.

Этот уникальный подход сделал Roblox невероятно популярным, особенно среди молодой аудитории, способствуя развитию активного и творческого сообщества.

Roblox (фото: Evening Standard)

League of Legends

Являясь одним из первопроходцев жанра Multiplayer Online Battle Arena (многопользовательская сетевая битва на арене), League of Legends остается непререкаемым лидером. Его стратегическая глубина, частые обновления и масштабная киберспортивная сцена способствуют его неизменной популярности.

Постоянная поддержка и развитие со стороны Riot Games удерживают интерес игроков.

League of Legends (фото: Variety)

Genshin Impact

Genshin Impact, экшн-RPG с открытым миром от miHoYo, покорил игроков потрясающей визуальной составляющей, захватывающей боевой системой и огромным миром.

Его механика рандомных получений игровых предметов, хоть и вызывает споры, доказала свою высокую эффективность в поддержании интереса игроков и получении прибыли.

Genshin Impact (фото: Forbes)

Among Us

Эта многопользовательская игра-головоломка молниеносно обрела известность во время пандемии и сохранила свою популярность благодаря простому, но увлекательному геймплею. Доступность игры на разных платформах и регулярные обновления поддерживают активность и вовлеченность игрового сообщества.

Among Us (фото: PlayStation)

Apex Legends

Еще один титан жанра королевской битвы, Apex Legends, выделяется уникальными персонажами, или "Легендами", обладающими собственными способностями.

Быстрый экшен и стратегический геймплей игры завоевали преданную фан-базу, а частые обновления и новые сезоны поддерживают новизну игрового процесса.

Apex Legends (фото: ONE Esports)

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV переживает в последние годы настоящий ренессанс. Преданность Square Enix регулярным обновлениям контента, увлекательным историям и работе с сообществом сделала Final Fantasy XIV одной из самых любимых онлайн-игр современности.

Глубокие и качественные дополнения продолжают привлекать в ее постоянно растущий мир новых игроков.

Final Fantasy XIV (фото: GameSpot)

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Являясь основным продуктом жанра шутеров от первого лица (FPS), CS: GO имеет прочную базу игроков благодаря своей конкурентной природе и глубокому стратегическому игровому процессу.

Процветающая киберспортивная сцена игры и регулярные обновления гарантируют, что она останется актуальной в игровом мире.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) (фото: IDC Games)

Fortnite

Влияние Fortnite на игровой мир неоспоримо. Сочетание игрового процесса королевской битвы со строительной механикой предлагает уникальные впечатления.

Стратегия Epic Games, основанная на частых обновлениях, живых мероприятиях и сотрудничестве с популярными франшизами, позволяет Fortnite оставаться в авангарде онлайн-игр.

Fortnite (фото: PCMag)