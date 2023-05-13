10 самых маленьких пород собак в мире: от популярных до малоизвестных

Маленькие декоративные породы собак пользуются большой популярностью в Украине, особенно среди горожан. Их удобно держать в условиях квартиры, они по-детски милы и забавны.

Чихуахуа

Рост - не зафиксирован стандартом, зависит от других пропорций тела.

Вес - 0,5-3 кг.

Как пишет Pet Advice, чихуахуа является лидером рейтинга. Так, в 2022 году 2-летняя чихуахуа Перл стала рекордсменкой в породе. Она весит всего 553 грамма, рост имеет всего 9,14 сантиметра, а в длину не превышает 12,7 сантиметра.

Среди самых маленьких собак чихуахуа имеет значительные преимущества перед другими - крепкое здоровье, высокий интеллект, контактность, покладистый характер. Собака чрезвычайно любознательная, активная, неутомимая и выносливая. А еще может прожить 18-20 лет и больше.

Щенок чихуахуа (фото: pixabay)

Той-терьер

Рост - 20-28 см.

Вес - до 3 кг.

Порода имеет британские корни и является аналогом английского терьера. Той - маленькая элегантная собачка на высоких ножках, с изящным костяком и сухой мускулатурой. Несмотря на небольшие размеры, пес очень подвижный, активный, смелый.

Простая в уходе, мобильная, элегантная порода с достаточно крепким здоровьем. Одной из особых черт характера является его верность хозяину. Кроме того, он глубоко чувствует настроение "своего человека".

Длинношерстный и короткошерстный той-терьеры (фото: Википедия)

Пражский крысарик

Рост - 20-23 см.

Вес - 2,2- 2,6 кг.

Пражский крысарик - настоящий чешский ловец крыс, несший службу охраны царского имущества от грызунов на уровне с котами. Этот мини-охотник признан Международной кинологической федерацией FCI только в 2019 году. Другие названия - ратлик, либенская серночка.

Ратлик миниатюрный, с гармоничным телосложением. Внешне несколько схож с той-терьером, однако имеет собственные экстерьерные особенности. Несмотря на маленький рост, он очень активен, неутомим.

Крысарик любит находиться в окружении людей, быть в центре внимания, предан, послушен, умен. Легко поддается дрессировке. Отлично ладит с детьми и не имеет проблем со здоровьем.

Пражский крысарик –- миниатюрный охотник (фото: Википедия)

Йоркширский терьер

Рост - 18-20 см.

Вес - до 3,2 кг.

Йорк пользуется безумной популярностью среди декоративных пород. Стандартом не ограничен минимальный вес и рост. Самым маленьким зарегистрированным йорком (как и собакой в мире) была девочка Сильвия. Ее высота в холке составляла 6,3 см, вес - 113 г. К сожалению, она прожила всего два года.

Это компактный, изящный пес, отличающийся гордой осанкой. Телосложение крепкое с хорошими пропорциями. Отдельного внимания заслуживает шерсть йорка - длинная, гладкая, без подшерстка, не имеет аллергенов и не сыпется.

Йорк предан своему хозяину, общителен и приветлив. Он не нуждается в особом уходе, кроме заботы за шерстью. Идеальная собака для содержания в квартире.

Щенок йоркширского терьера (фото: pixabay)

Померанский шпиц

Рост - 18-24 см.

Вес в стандарте не указан.

Это небольшая собака с крепким сухим телом, с широкой грудной клеткой, длинной шерстью, на коротких лапках, с пушистым задранным вверх хвостом.

Шпиц - собака темпераментная, упрямая, сообразительная, преданная хозяину, одновременно эгоистичная. Среди малых пород собак померанский шпиц отличается крепким здоровьем. Он очень чистоплотный, чистит себя словно кошка.

Основные трудности в содержании заключаются в уходе за шубкой животного, которую нельзя подстригать. Ежедневное расчесывание позволяет избежать линьки и шерсть не валяется по квартире.

Померанский шпиц - темпераментный малыш (фото: pixabay)

Кроличья такса

Рост - до 20 см.

Вес - до 4 кг для мальчика, до 3,5 кг для девочки.

Разновидность охотничьей собаки таксы, ее самый маленький представитель. Кроличья такса внешне ничем не отличается от больших родственников. Они имеют такой же стандарт и разнятся только по размерам.

Такса имеет крепкий скелет, статную осанку, приземистое удлиненное туловище, короткие лапки, удлиненную мордочку, длинные уши. Существует длинношерстный и короткошерстный тип.

Собака умная, покладистая, понимает хозяина с полуслова. Сильно привязывается к человеку. Кроличья такса требует ласкового отношения к себе. Порода гордая, с нотами самолюбия, независимости.

Такса пристраивается к любым условиям содержания, имеет хорошее здоровье.

Малыш кроличьей таксы (фото: udivitelno)

Японский хин

Рост - до 25 см.

Вес - 1,8-3,2 кг.

Эти крохи имеют тысячелетнюю историю. Порода была выведена для поднятия настроения японскому императору, обеспечения гармонии в его дворце. Лишь в середине XIX века о них узнали за пределами родины.

Японский хин - маленькая, элегантная, грациозная собачка, с приплюснутой мордочкой и длинной шерстью.

Жизнерадостное, веселое активное животное тонко чувствует настроение хозяина и атмосферу в семье. Умный, активный, самолюбивый, уравновешенный, без лишней суеты, считается самой спокойной собакой среди декоративных пород.

Порода считается здоровой, ей присущи только типичные болезни собак.

Японский хин очень спокойный (фото: Википедия)

Мальтийская болонка

Рост - 20-25 см.

Вес- 3-4 кг.

Исследователи допускают, что породе больше 2000 лет. А родиной считается остров Мальта. Другое название породы - мальтезе.

Это - компактная, миниатюрная собачка с крепким костяком, удлиненным туловищем, мордашка несколько приплюснута. Шерсть длинная, тонкая, белоснежная окраска, иногда допускается цвет слоновой кости.

Болонка любит находиться в центре человеческого окружения. Она активна, весела, игрива, не может усидеть на месте на протяжении всей жизни. С детьми обращается особенно ласково. Собака имеет крепкое здоровье, является гипоаллергенной и не линяет.

Мальтийская болонка - очень древняя порода (фото: pixabay)

Папильон

Рост - 20-28 см.

Вес - 1,5-5 кг.

Это подтип континентального той-спаниеля со стоячими ушками. Во времена Средневековья порода была обитателем практически каждого аристократического дома.

Папильон - маленькая собака с крепким телосложением, короткими конечностями, пушистым хвостом и длинной шерстью. Животные не выносят одиночества, очень резвы и активны.

Порода легка в дрессировке, хотя и имеет нотки упрямства. Занимает восьмое место по уровню интеллекта в общем породном рейтинге собак и второе место среди декоративных пород, уступая пуделю.

Папильон - настоящий аристократ (фото: pixabay)

Пекинес

Рост - 15-25 см.

Вес - 3-5,5 кг. При чем девочка тяжелее мальчика.

Это - священная собака китайских императоров с историей более 2000 лет. И все это время порода остается на волне популярности. Пекинес является исключительно декоративной собакой, домашним любимцем, компаньоном. Тело компактное, хорошо сбалансированное, с идеальными пропорциями.

Пекинес уход императорский к себе не требует, хотя есть определенные нюансы. Особую заботу требует шерсть любимца и рацион питания.

Песик несколько ревнив и требует уважения к себе. Другим собакам пекинес демонстрирует свое превосходство. А хозяина окружает любовью и преданностью.

Пекинес - собака императоров (фото: pixabay)