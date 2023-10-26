Дегустатор соків, водій танка і ще 7 незвичних вакансій з великими з/п в Україні

Ринок праці в Україні є досить розмаїтим і динамічним. Наряду з "класичними" вакансіями менеджерів, асистентів, педагогів, кур'єрів чи адміністраторів трапляються інші - такі, що, на перший погляд, можуть здатися навіть дивними.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку незвичних для українців вакансій із зарплатами понад 30 тисяч гривень на місяць.
При підготовці матеріалу було використано джерела: сайти з пошуку роботи work.ua і robota.ua.
Компанія Nakas Group шукає дегустатора соків для оцінки якості й смаку натуральних напоїв у Києві.
Людина, якій готові платити до 30 000 грн, повинна буде проводити дегустації та взаємодіяти з виробництвом. Працювати їй пропонують у креативному оточенні за гнучким графіком.
Вимоги до кандидата на вакансію:
Грумінг салон Groom Dog шукає перукаря для собак у Полтаві.
Людина, якій готові платити до 30 000 грн, повинна буде максимально "поринути в мистецтво грумінгу й взаєморозуміння з хвостатими". Працювати їй пропонують за зручним графіком у комфортних умовах.
Обіцяють закриті семінари з різними експертами, кар'єрний ріст, якісну косметику для догляду за руками, весь необхідний для роботи інструмент і навіть "корпоративний вигляд".
Конкретні вимоги до кандидата на вакансію - відсутні.
Скріншот (work.ua)
Компанія GameTest Pro, що спеціалізується на тестуванні ігор, шукає геймера (тестувальника, гравця в ігри) в Києві.
Людина, якій готові платити до 30 000 грн, повинна буде грати в ігри й тестувати програмне забезпечення, створювати тестові сценарії та документацію, виявляти, документувати й відстежувати дефекти.
Водночас їй обіцяють повну підготовку та навчання на робочому місці, курси з QA коштом компанії, зручний робочий графік, а також офіс із генератором, безперебійним інтернетом і бомбосховищем.
Вимоги до кандидата на вакансію:
Скріншот (robota.ua)
Компанія "Крій пошив, ТОВ" шукає швачку в Одесі.
Людина, якій готові платити до 32 000 грн, повинна буде шити одяг з трикотажних полотен (футболки, майки, спортивні костюми), або ж працювати з текстилем (сорочками, брюками, жакетами, юбками, сукнями).
При цьому їй обіцяють тепле, світле та затишне приміщення "зі столовою, курилкою та власною вбиральнею", постійну наявність електроенергії, а також 50 грн щодня - на транспорт.
Вимоги до кандидата на вакансію:
Скріншот (work.ua)
Компанія go4CFO, що допомагає малому та середньому бізнесу заробляти більше за рахунок ефективного управління фінансами, оголосила відкритою вакансію спеціаліста з пошуку інформації.
Людина, якій готові платити до 35 000 грн, повинна буде шукати грантові програми в Україні, Європі та США, формувати бази грантових програм і грантодавців, а також аналізувати всю отриману інформацію на відповідність потребам клієнтів.
Їй обіцяють повністю віддалений формат роботи із гнучким графіком, сприятливу робочу атмосферу та дружню команду, умови для розвитку та своєчасну оплату праці.
Вимоги до кандидата на вакансію:
Скріншот (work.ua)
Компанія Endevour, яка надає сервісні послуги під час буріння свердловин на нафту та газ, шукає геолога станції геолого-технологічних досліджень (ГТД) у Полтаві.
Людина, якій готові платити до 40 000 грн, повинна буде здійснювати моніторинг параметрів буріння на свердловині в режимі реального часу (обробку, інтерпретацію, корелювання, передачу даних), розпізнавати й попереджувати потенційно небезпечні ситуації, працювати із зібраними зразками породи, вести звітну документацію і т.ін.
Водночас потенційному працівникові обіцяють роботу вахтовим методом (за узгодженням), навчання та розвиток всередині компанії, безкоштовне харчування, спецодяг, трансфер до місця виконання робіт і навіть житло (для іногородніх).
Вимоги до кандидата на вакансію:
Скріншот (work.ua)
Компанія Good Wine шукає сомельє міцної групи для одного зі своїх магазинів у Києві.
Людина, якій готові платити до 45 000 грн, братиме участь у дегустаціях вин й унікального асортименту міцних напоїв (віскі, джин, ром і т. ін.) з усього світу, а також отримає змогу навчатися у школі сомельє.
Вимоги до кандидата на вакансію:
Скріншот (robota.ua)
Науково-виробнича компанія Ukrainian Military Technologies, що спеціалізується на створенні та розробці безпілотних літальних апаратів (БПЛА), шукає талановитого та креативного авіаконструктора в Києві.
Людина, якій готові платити до 80 000 грн, повинна буде долучитись до команди і взяти відповідальність за розробку й проектування нових моделей БПЛА на двигуні внутрішнього згорання (ДВЗ).
При цьому їй обіцяють кар'єрний ріст, можливості для самореалізації, а також цікаві й важливі задачі в галузі сучасних технологій і передових розробок.
Вимоги до кандидата на вакансію:
Скріншот (work.ua)
Військова частина А4741 проводить відбір кандидатів віком до 45 років на військову службу за контрактом. Шукають, зокрема, механіка-водія танка.
Людина, якій готові платити до 120 000 грн, братиме участь у виконанні бойових завдань пов'язаних із захистом України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
Їй пропонують шанобливе ставлення та всі види соціальної підтримки, збереження місця роботи та безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах, можливість кар'єрного росту та просування по службовій ланці, а також професійну військову підготовку за кордоном.
Уточнюється, що військова частина А4741 складається з професійних, вмотивованих військовослужбовців та новітніх зразків техніки та амуніції.
Вимоги до кандидата на вакансію:
Скріншот (work.ua)
Нагадаємо, дещо раніше ми розповідали, хто потрібен на ринку праці та чому знайти фахівця стало важче.
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