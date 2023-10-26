Дегустатор соков, водитель танка и еще 7 необычных вакансий с большими з/п в Украине

Рынок труда в Украине достаточно разнообразен и динамичен. Наряду с "классическими" вакансиями менеджеров, ассистентов, педагогов, курьеров или администраторов встречаются другие - такие, что, на первый взгляд, могут показаться даже странными.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде непривычных для украинцев вакансий с зарплатами более 30 тысяч гривен в месяц.
При подготовке материала были использованы источники: сайты по поиску работы work.ua и robota.ua.
Компания Nakas Group ищет дегустатора соков для оценки качества и вкуса натуральных напитков в Киеве.
Человек, которому готовы платить до 30 000 грн, должен будет проводить дегустации и взаимодействовать с производством. Работать ему предлагают в креативном окружении по гибкому графику.
Требования к кандидату на вакансию:
Груминг салон Groom Dog ищет парикмахера для собак в Полтаве.
Человек, которому готовы платить до 30 000 грн, должен будет максимально "погрузиться в искусство груминга и взаимопонимания с хвостатыми". Работать ему предлагают по удобному графику в комфортных условиях.
Обещают закрытые семинары с разными экспертами, карьерный рост, качественную косметику по уходу за руками, весь необходимый для работы инструмент и даже "корпоративный вид".
Конкретные требования к кандидату на вакансию - отсутствуют.
Скриншот (work.ua)
Компания GameTest Pro, специализирующаяся на тестировании игр, ищет геймера (тестировщика, игрока в игры) в Киеве.
Человек, которому готовы платить до 30 000 грн, должен будет играть в игры и тестировать программное обеспечение, создавать тестовые сценарии и документацию, выявлять, документировать и отслеживать дефекты.
В то же время ему обещают полную подготовку и обучение на рабочем месте, курсы QA за счет компании, удобный рабочий график, а также офис с генератором, бесперебойным интернетом и бомбоубежищем.
Требования к кандидату на вакансию:
Скриншот (robota.ua)
Компания "Крой пошив, ООО" ищет швею в Одессе.
Человек, которому готовы платить до 32 000 грн, должен будет шить одежду из трикотажных полотен (футболки, майки, спортивные костюмы), или же работать с текстилем (рубашками, брюками, жакетами, юбками, платьями).
При этом ему обещают теплое, светлое и уютное помещение "со столовой, курилкой и собственным туалетом", постоянное наличие электроэнергии, а также 50 грн ежедневно - на транспорт.
Требования к кандидату на вакансию:
Скриншот (work.ua)
Компания go4CFO, помогающая малому и среднему бизнесу зарабатывать больше за счет эффективного управления финансами, объявила открытую вакансию специалиста по поиску информации.
Человек, которому готовы платить до 35 000 грн, должен будет искать грантовые программы в Украине, Европе и США, формировать базы грантовых программ и грантодателей, а также анализировать всю полученную информацию на соответствие потребностям клиентов.
Ему обещают полностью отдаленный формат работы с гибким графиком, благоприятную рабочую атмосферу и дружескую команду, условия развития и своевременную оплату труда.
Требования к кандидату на вакансию:
Скриншот (work.ua)
Компания Endevour, предоставляющая сервисные услуги при бурении скважин на нефть и газ, ищет геолога станции геолого-технологических исследований (ГТД) в Полтаве.
Человек, которому готовы платить до 40 000 грн, должен будет осуществлять мониторинг параметров бурения на буровой скважине в режиме реального времени (обработку, интерпретацию, коррелирование, передачу данных), распознавать и предупреждать потенциально опасные ситуации, работать с собранными образцами породы, вести отчетную документацию и т.д.
В то же время потенциальному работнику обещают работу вахтовым методом (по согласованию), обучение и развитие внутри компании, бесплатное питание, спецодежду, трансфер к месту выполнения работ и даже жилье (для иногородних).
Требования к кандидату на вакансию:
Скриншот (work.ua)
Компания Good Wine ищет сомелье крепкой группы для одного из своих магазинов в Киеве.
Человек, которому готовы платить до 45 000 грн, будет участвовать в дегустациях вин и уникального ассортимента крепких напитков (виски, джин, ром и т.д.) со всего мира, а также получит возможность учиться в школе сомелье.
Требования к кандидату на вакансию:
Скриншот (robota.ua)
Научно-производственная компания Ukrainian Military Technologies, специализирующаяся на создании и разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ищет талантливого и креативного авиаконструктора в Киеве.
Человек, которому готовы платить до 80 000 грн, должен будет присоединиться к команде и взять ответственность за разработку и проектирование новых моделей БПЛА на двигателе внутреннего сгорания (ДВС).
При этом ему обещают карьерный рост, возможности для самореализации, а также интересные и важные задачи в области современных технологий и передовых разработок.
Требования к кандидату на вакансию:
Скриншот (work.ua)
Военная часть А4741 производит отбор кандидатов в возрасте до 45 лет на военную службу по контракту. Ищут, в частности, механика-водителя танка.
Человек, которому готовы платить до 120 000 грн, будет участвовать в выполнении боевых задач, связанных с защитой Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ.
Ему предлагают уважительное отношение и все виды социальной поддержки, сохранение места работы и бесплатное обучение в высших учебных заведениях, возможность карьерного роста и продвижения по служебному звену, а также профессиональную военную подготовку за границей.
Уточняется, что военная часть А4741 состоит из профессиональных, мотивированных военнослужащих и новых образцов техники и амуниции.
Требования к кандидату на вакансию:
Скриншот (work.ua)
Напомним, несколько ранее мы рассказывали, кто нужен на рынке труда и почему найти специалиста стало труднее.
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