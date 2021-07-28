10 миллионам украинских пенсионеров пересчитают выплаты: кому именно и когда

В Украине планируют постепенно увеличивать доходы для миллионов пенсионеров. В Министерстве социальной политики раскрыли планы на 2022 год, назвав даты и категории получателей выплат.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году", - сообщают в ведомстве.
Ранее мы писали, что 30 тысячам украинцев с 1 июля пересчитали пенсии.
Также в Кабинете Министров рассказали, какая пенсия "светит" украинцам без стажа, с минимальным и максимальным стажем.