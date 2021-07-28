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10 миллионам украинских пенсионеров пересчитают выплаты: кому именно и когда

Автор: Светлана Мащенко

В Украине планируют постепенно увеличивать доходы для миллионов пенсионеров. В Министерстве социальной политики раскрыли планы на 2022 год, назвав даты и категории получателей выплат.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Адресные доплаты по возрасту:

  • В 2022 году планируют ежемесячно доплачивать людям от 70 до 75 лет. Дату и сумму пока не называют.
  • С 1 октября 2021 года должны начаться доплаты пенсионерам от 75 до 80 лет (изначально планировалось с 1 июля).
  • С апреля 2020-го и по сегодняшний день пенсионерам старше 80 лет доплачивают по 500 грн ежемесячно и эти выплаты будут продолжены. В Минсоцполитики говорят, что эти меры позволили повысить доход 1,4 млн украинцев.

Как будет повышаться пенсия в 2022 году

"В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году", - сообщают в ведомстве.

  • С 1 января 2022 планируют повысить пенсии людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.
  • 1 марта 2022 будет проведена индексация страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;
  • С 1 июля и с 1 декабря 2022-го проведут перерасчет пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • С 1 октября 2022 планируется перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Ранее мы писали, что 30 тысячам украинцев с 1 июля пересчитали пенсии.

Также в Кабинете Министров рассказали, какая пенсия "светит" украинцам без стажа, с минимальным и максимальным стажем.

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