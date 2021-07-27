Какая пенсия "светит" украинцам без стажа: в Кабмине дали ответ

Пенсия в Украине будет зависеть от количества трудового стажа. Для того, чтобы человек получил потом минимальные выплаты - ему нужно проработать 5 лет.

Пенсия на уровне прожиточного минимума будет выплачиваться людям, которые проработали 5 лет. Максимальные выплаты получат люди с полным стажем.

"Наша цель – усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте. Для этого государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле, людям со стажем от 5 лет – помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума", - сказала Лазебная.

В Министерстве считают необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий.

"Мы увидели полное понимание и поддержку предложенных правительством законопроектах в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии", – отметила министр.

Какие повышения ждут пенсионеров в 2021 году

С 1 июля в Украине повысился минимальный прожиточный минимум, а вместе с ним – минимальная пенсия по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы. Также с 1 июля прибавку в 100 гривен получат те пенсионеры, которым в 2021 году еще не делали пересчет и индексация выплат.

С 1 октября 2021 году украинские пенсионеры, которые достигли 75-80 лет начнут получать специальные доплаты в размере 400 гривен. Минимальные пенсионные выплаты будут установлены в размере 2500 гривен.