10 мільйонам українських пенсіонерів перерахують виплати: кому саме і коли

У 2022 році планують щомісяця доплачувати людям від 70 до 75 років. Дату і суму поки не називають.
З 1 жовтня 2021 року повинні початися доплати пенсіонерам від 75 до 80 років (спочатку планувалося з 1 липня).
З квітня 2020-го і по сьогоднішній день пенсіонерам старше 80 років доплачують по 500 грн щомісяця і ці виплати будуть продовжені. У Мінсоцполітики кажуть, що ці заходи дозволили підвищити дохід 1,4 млн українців.
Як буде підвищуватися пенсія в 2022 році
"У рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує й інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році", - повідомляють у відомстві.
З 1 січня 2022 року планують підвищити пенсії людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.
1 березня 2022 року буде проведено індексацію страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 80 років та для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років;
З 1 липня та з 1 грудня 2022-го проведуть перерахунок пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
З 1 жовтня 2022 року планується перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.