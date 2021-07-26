В Украине снова повысят пенсии: кому повезет с ежемесячными доплатами
Пенсии в Украине вырастут для одной из категории пенсионеров, которые получают пенсию в размере менее 2200 гривен ежемесячно.
Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины по инициативе Министерства социальной политики.
Выплаты повысят 30 тысячам пенсионеров
Речь идет о лицах с инвалидностью I группы, ежемесячная пенсия которых составляет менее 2200 грн. Таких в Украине более тридцати тысяч. Теперь им доплатят разницу, которой не хватает до этой суммы.
"Более 30 тысяч таких людей с инвалидностью получают пенсию на уровне прожиточного минимума, имеют минимальную пенсионную гарантию. Сегодня мы решили вопрос доплаты к пенсии и подняли ее уровень до 2 200 гривен", - заявила Министр социальной политики Марина Лазебная.
Эти доплаты будут начисляться уже с 1 июля 2021 года ежемесячно.
Какой сейчас прожиточный минимум для данной категории пенсионеров
Ныне, с июля 2021 года, прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность составляет 1854 гривен.
Какой размер средней пенсии в Украине
С 1 июля после повышения среднего размера пенсии на 54 гривны, он составляет 3778 гривен.
Самый высокий размер средней пенсии в Киеве - более пяти тысяч гривен. Самый низкий - в Тернопольской области - почти три тысячи гривен.
К слову, ранее правительство обещало повысить на 400 гривен пенсии людям, достигшим 75-летнего возраста с 1 июля. Теперь эти доплаты решили перенести на 1 октября.
Ныне по 500 грн ежемесячно доплачивают пенсионерам старше 80 лет. В 2022 в правительстве планируют внедрить такую надбавку и лицам старше 70 лет.
Отметим, что в Украине средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны, при этом пенсионеров стало меньше на 85 тысяч.