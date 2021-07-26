В Украине снова повысят пенсии: кому повезет с ежемесячными доплатами

Пенсии в Украине вырастут для одной из категории пенсионеров, которые получают пенсию в размере менее 2200 гривен ежемесячно.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины по инициативе Министерства социальной политики.

Выплаты повысят 30 тысячам пенсионеров

Речь идет о лицах с инвалидностью I группы, ежемесячная пенсия которых составляет менее 2200 грн. Таких в Украине более тридцати тысяч. Теперь им доплатят разницу, которой не хватает до этой суммы.

"Более 30 тысяч таких людей с инвалидностью получают пенсию на уровне прожиточного минимума, имеют минимальную пенсионную гарантию. Сегодня мы решили вопрос доплаты к пенсии и подняли ее уровень до 2 200 гривен", - заявила Министр социальной политики Марина Лазебная.

Эти доплаты будут начисляться уже с 1 июля 2021 года ежемесячно.

Какой сейчас прожиточный минимум для данной категории пенсионеров

Ныне, с июля 2021 года, прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность составляет 1854 гривен.

Какой размер средней пенсии в Украине

С 1 июля после повышения среднего размера пенсии на 54 гривны, он составляет 3778 гривен.

Самый высокий размер средней пенсии в Киеве - более пяти тысяч гривен. Самый низкий - в Тернопольской области - почти три тысячи гривен.