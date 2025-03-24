10 корисних онлайн-курсів для дітей, які можна пройти на весняних канікулах
Весняні канікули - чудовий час, щоб не тільки відпочити, а й освоїти щось нове. Онлайн-навчання дає можливість дітям вивчати програмування, розвивати креативність, покращувати мовні навички та навіть готуватися до іспитів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 цікавих онлайн-курсів, які допоможуть провести канікули з користю.
Програмування в Minecraft: Education Edition
Вік: 7-12 років
Платформа: DarwinLand
Цей курс підійде юним любителям Minecraft, які хочуть не просто грати, а навчитися створювати власні світи та механізми. У процесі навчання діти опанують основи програмування, працюватимуть із командними блоками, редстоуном і навіть вивчать скрипти.
Minecraft: Education Edition - це освітня версія популярної гри, де можна не тільки будувати, а й розв'язувати логічні задачі.
Чого навчаться:
- Основ алгоритмів і логічного мислення
- Створення інтерактивних об'єктів
- Розроблення власних міні-ігор у Minecraft
Основи програмування на Scratch
Вік: 7-8 років
Платформа: DarwinLand
Scratch - це візуальна мова програмування, спеціально створена для дітей. Вона дає змогу створювати анімації, мультфільми та ігри за допомогою простих блоків коду. Цей курс чудово підійде для першого знайомства з програмуванням.
Чого навчаться:
- Розуміння принципів кодування
- Розроблення власних анімацій та ігор
- Роботи з циклами, умовами та змінними
Створення ігор у Roblox
Вік: 10-14 років
Платформа: GoITeens
Багато дітей грають у Roblox, але мало хто знає, що в цьому середовищі можна створювати власні ігри. Цей курс навчить дітей програмувати на Lua, працювати з ігровими об'єктами та налаштовувати механіку.
Чого навчаться:
- Основам гейм-дизайну
- Програмування на Lua
- Створення та тестування власних міні-ігор
Підготовка до ЗНО з української мови та літератури
Вік: 14-17 років
Платформа: Prometheus
Цей курс буде корисний старшокласникам, які хочуть підготуватися до іспитів без стресу. Він включає відеоуроки, тести та розбір типових помилок.
Чого навчаться:
- Грамотно писати й аналізувати тексти
- Розбирати завдання ЗНО
- Покращувати словниковий запас і орфографію
Англійська мова для дітей
Вік: 6-14 років
Платформа: JustSmart
Цей курс підійде як новачкам, так і тим, хто хоче покращити рівень англійської. Заняття проходять в ігровій формі з носіями мови.
Чого навчаться:
- Спілкування англійською
- Нових слів і граматики
- Розвитку навичок аудіювання
Літературний курс "Наутілус"
Вік: 11-16 років
Платформа: ChildCamp
Цей курс для тих, хто любить писати та мріє стати письменником. У процесі занять діти створять власні оповідання та есе, а наприкінці курсу їхні роботи увійдуть до друкованої збірки.
Чого навчаться:
- Структурувати текст і висловлювати думки
- Створювати захопливі історії
- Працювати над стилем письма
Онлайн-курси від Рішельєвського університету
Вік: 10-16 років
Платформа: Рішельєвський університет
Ця програма включає курси з математики, фізики, програмування та інших предметів. Дуже добре підходить для дітей, які хочуть поглибити знання в точних науках.
Чого навчаться:
- Логічного мислення
- Розв'язання складних завдань
- Поглиблених знань зі шкільних предметів
Курси від Green Country
Вік: 7-16 років
Платформа: Green Country
Green Country пропонує захопливі курси з англійської мови, включно з інтерактивними завданнями, спілкуванням із носіями та креативними проєктами.
Чого навчаться:
- Поліпшення розмовної англійської
- Розуміння граматики та вимови
- Розвитку комунікативних навичок
Безкоштовні онлайн-курси на Coursera
Вік: 10+ років
Платформа: Coursera
На Coursera можна знайти безкоштовні курси від топових університетів світу - від математики та програмування до мистецтва та психології.
Чого навчаться:
- Самостійного навчання
- Глибоких знань за різними напрямами
- Роботи з онлайн-платформами
Онлайн-курси від KidsterS
Вік: 6-14 років
Платформа: Kidsters
KidsterS пропонує широкий вибір курсів: від анімації та малювання до робототехніки та програмування. Чудовий вибір для творчих дітей.
Чого навчаться:
- Розвитку уяви та креативності
- Роботі з цифровими інструментами
- Новим навичкам через гру
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Під час підготовки матеріалу використовували такі джерела: GoITeens, JustSmart, ОсвітаUA.