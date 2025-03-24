10 корисних онлайн-курсів для дітей, які можна пройти на весняних канікулах

Весняні канікули - чудовий час, щоб не тільки відпочити, а й освоїти щось нове. Онлайн-навчання дає можливість дітям вивчати програмування, розвивати креативність, покращувати мовні навички та навіть готуватися до іспитів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 цікавих онлайн-курсів, які допоможуть провести канікули з користю.

Програмування в Minecraft: Education Edition

Вік: 7-12 років

Платформа: DarwinLand

Цей курс підійде юним любителям Minecraft, які хочуть не просто грати, а навчитися створювати власні світи та механізми. У процесі навчання діти опанують основи програмування, працюватимуть із командними блоками, редстоуном і навіть вивчать скрипти.

Minecraft: Education Edition - це освітня версія популярної гри, де можна не тільки будувати, а й розв'язувати логічні задачі.

Чого навчаться:

Основ алгоритмів і логічного мислення

Створення інтерактивних об'єктів

Розроблення власних міні-ігор у Minecraft

Основи програмування на Scratch

Вік: 7-8 років

Платформа: DarwinLand

Scratch - це візуальна мова програмування, спеціально створена для дітей. Вона дає змогу створювати анімації, мультфільми та ігри за допомогою простих блоків коду. Цей курс чудово підійде для першого знайомства з програмуванням.

Чого навчаться:

Розуміння принципів кодування

Розроблення власних анімацій та ігор

Роботи з циклами, умовами та змінними

Створення ігор у Roblox

Вік: 10-14 років

Платформа: GoITeens

Багато дітей грають у Roblox, але мало хто знає, що в цьому середовищі можна створювати власні ігри. Цей курс навчить дітей програмувати на Lua, працювати з ігровими об'єктами та налаштовувати механіку.

Чого навчаться:

Основам гейм-дизайну

Програмування на Lua

Створення та тестування власних міні-ігор

Підготовка до ЗНО з української мови та літератури

Вік: 14-17 років

Платформа: Prometheus

Цей курс буде корисний старшокласникам, які хочуть підготуватися до іспитів без стресу. Він включає відеоуроки, тести та розбір типових помилок.

Чого навчаться:

Грамотно писати й аналізувати тексти

Розбирати завдання ЗНО

Покращувати словниковий запас і орфографію

Англійська мова для дітей

Вік: 6-14 років

Платформа: JustSmart

Цей курс підійде як новачкам, так і тим, хто хоче покращити рівень англійської. Заняття проходять в ігровій формі з носіями мови.

Чого навчаться:

Спілкування англійською

Нових слів і граматики

Розвитку навичок аудіювання

Літературний курс "Наутілус"

Вік: 11-16 років

Платформа: ChildCamp

Цей курс для тих, хто любить писати та мріє стати письменником. У процесі занять діти створять власні оповідання та есе, а наприкінці курсу їхні роботи увійдуть до друкованої збірки.

Чого навчаться:

Структурувати текст і висловлювати думки

Створювати захопливі історії

Працювати над стилем письма

Онлайн-курси від Рішельєвського університету

Вік: 10-16 років

Платформа: Рішельєвський університет

Ця програма включає курси з математики, фізики, програмування та інших предметів. Дуже добре підходить для дітей, які хочуть поглибити знання в точних науках.

Чого навчаться:

Логічного мислення

Розв'язання складних завдань

Поглиблених знань зі шкільних предметів

Курси від Green Country

Вік: 7-16 років

Платформа: Green Country

Green Country пропонує захопливі курси з англійської мови, включно з інтерактивними завданнями, спілкуванням із носіями та креативними проєктами.

Чого навчаться:

Поліпшення розмовної англійської

Розуміння граматики та вимови

Розвитку комунікативних навичок

Безкоштовні онлайн-курси на Coursera

Вік: 10+ років

Платформа: Coursera

На Coursera можна знайти безкоштовні курси від топових університетів світу - від математики та програмування до мистецтва та психології.

Чого навчаться:

Самостійного навчання

Глибоких знань за різними напрямами

Роботи з онлайн-платформами

Онлайн-курси від KidsterS

Вік: 6-14 років

Платформа: Kidsters

KidsterS пропонує широкий вибір курсів: від анімації та малювання до робототехніки та програмування. Чудовий вибір для творчих дітей.

Чого навчаться:

Розвитку уяви та креативності

Роботі з цифровими інструментами

Новим навичкам через гру

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