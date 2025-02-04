Як навчитися програмування: 10 найкращих платформ для новачків і дітей

У сучасному світі програмування стає невід'ємною частиною розвитку та професійного зростання. Незалежно від того, новачок ви в цій сфері чи хочете навчити дитину, існує безліч онлайн-ресурсів, які допоможуть освоїти основні навички.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

FreeCodeCamp

FreeCodeCamp - це одна з найкращих платформ для вивчення програмування, доступна абсолютно безкоштовно. Тут можна освоїти веб-розробку, машинне навчання, роботу з API та аналіз даних, а також отримати безкоштовні сертифікати за ключовими напрямами.

Курси представлені у вигляді відеолекцій і текстових уроків із прикладами коду, а практичні проєкти дають змогу застосовувати отримані знання на реальних завданнях.

Додатково FreeCodeCamp пропонує YouTube-канал із сотнями повноцінних курсів, інструмент для підготовки до технічних співбесід і активне співтовариство, готове допомогти з будь-якими питаннями.

Також доступний новинний розділ з актуальними трендами в IT, цілодобове радіо з музикою для кодингу та подкасти з експертами індустрії. Це ідеальний вибір як для новачків, так і для досвідчених розробників, які бажають поліпшити свої навички.

Плюси:

Безкоштовний доступ до всіх матеріалів

Можливість отримання сертифікатів

Практичні проєкти та реальні завдання

Активна спільнота для обміну досвідом

Велика база відеоуроків на YouTube

Мінуси:

Обмежені структуровані навчальні шляхи

FreeCodeCamp (фото: Technology Personalized)

YouTube

YouTube - це один із найдоступніших і найрізноманітніших ресурсів для вивчення програмування, що пропонує тисячі безкоштовних відеоуроків від різних творців. Тут можна знайти курси з різних мов програмування, практичні проєкти та живі кодинг-сесії, а також стежити за останніми трендами в IT.

Однак YouTube не надає структурованої програми навчання, і якість контенту може варіюватися залежно від автора.

Для системного навчання рекомендується знаходити канали з повноцінними курсами, наприклад, CS50 від Гарварду, який ідеально підходить для новачків і безкоштовно доступний на YouTube і платформі edX.

Плюси:

Повністю безкоштовний доступ

Величезна кількість контенту на будь-яку тему

Відеоуроки та живі кодинг-сесії

Мінуси:

Немає сертифікатів

Відсутня єдина структура навчання

YouTube (фото: Technology Personalized)

Codecademy

Codecademy - це чудова платформа для тих, хто хоче вивчати програмування з інтерактивними вправами та структурованими курсами.

Безкоштовний базовий план дає змогу опанувати основи, а преміум-передплата (від 19,99 доларів на місяць) надає доступ до кар'єрних і професійних навчальних програм, реальних проєктів, вікторин і сертифікатів.

Курси на Codecademy здебільшого текстові, але включають практичні вправи, що допомагають навчатися в зручному темпі. Для підготовки до працевлаштування платформа пропонує симулятор співбесід та інструмент Job Ready, який аналізує вимоги вакансій і порівнює їх із вашими навичками.

Плюси:

Безкоштовний базовий план з інтерактивними завданнями

Преміум-версії з сертифікатами та структурованими курсами

Підтримка безлічі мов програмування (Python, JavaScript та ін.)

Інструменти для підготовки до співбесід

Мінуси:

Повний доступ до курсів і сертифікатів тільки в Pro-плані

Основний формат навчання - текстовий, що підходить не всім

Codecademy (фото: Technology Personalized)

Treehouse

Treehouse - це освітня платформа, яка підійде тим, хто хоче опанувати веб-розробку, UX/UI-дизайн, аналіз даних і створення додатків. Курси засновані на навчанні через відеоуроки під керівництвом експертів, а також включають інтерактивні завдання та вікторини.

Для зручності користувачів Treehouse пропонує структуровані навчальні програми та Techdegree - поглиблені курси з сертифікатами (199 доларів на місяць). Це робить платформу хорошим варіантом для розробників-початківців і розробників-початківців, готових інвестувати у своє навчання.

Плюси:

Відеоуроки від експертів

Структуровані програми навчання

Techdegree із сертифікатами для глибокого опрацювання навичок

Інтерактивні завдання та підтримка спільноти

Мінуси:

Висока вартість (25 доларів на місяць або 199 доларів за Techdegree)

Більше підходить для початківців і середнього рівня

Treehouse (фото: Technology Personalized)

Code.org

Code.org - це освітня платформа, створена для навчання дітей основ програмування. Тут доступні курси для різних вікових груп: від простих ігор і головоломок для молодших школярів до складніших тем, таких як JavaScript і веб-розробка, для старшокласників.

Платформа також зручна для вчителів - вони можуть створювати класи, відстежувати успішність учнів та інтегрувати програмування в шкільну програму. Code.org підтримує багатомовний інтерфейс, що робить його доступним для дітей з усього світу.

Хоча сайт не видає сертифікатів, він допомагає дітям освоїти програмування в ігровій формі та мотивує їх продовжувати навчання. Нещодавно Code.org запустив "Hour of Code" - годинне заняття, яке знайомить новачків з основами комп'ютерних наук.

Плюси:

Повністю безкоштовний доступ

Ігровий формат навчання

Підтримка кількох мов

Можливість використання в шкільній програмі

Мінуси:

Немає сертифікатів

Обмежений контент для просунутого рівня

Code.org (фото: Technology Personalized)

Codemonkey

Codemonkey - це освітня платформа, створена для навчання дітей від 5 до 14 років основ програмування через ігровий формат. Курси адаптовані під вік дитини і включають відео-уроки, завдання і тести.

На початковому етапі діти вивчають базові концепції програмування за допомогою візуального (блочного) кодування. Згодом вони освоюють реальні мови програмування, такі як Python, і навіть створюють чат-ботів.

Батьки та вчителі можуть керувати процесом навчання, створювати плани уроків і відстежувати прогрес. Самостійна реєстрація дитини неможлива - доступ до платформи оформлюється через дорослого.

Плюси:

Навчання через ігри робить програмування захопливим

Адаптація курсів під вік дитини

Вбудовані інструменти для батьків і вчителів

Мінуси:

Доступ тільки за передплатою (від 6 доларів на місяць)

Обмежено базовими концепціями програмування

Codemonkey (фото: Technology Personalized)

Udemy

Udemy пропонує широкий вибір курсів з програмування та інших напрямків з можливістю довічного доступу після разової оплати. Платформа поєднує в собі зручність YouTube з можливістю відстеження прогресу та отримання сертифікатів.

Курси створюють незалежні викладачі, тому якість контенту варіюється, але на платформі є рейтинги і безкоштовні ознайомлювальні уроки, що допомагають вибрати найкращий варіант. Udemy також часто влаштовує знижки, дозволяючи купити курси за зниженою ціною.

Крім відеоуроків, деякі курси включають тести, проєкти та додаткові матеріали. Доступна мобільна версія з можливістю офлайн-навчання.

Плюси:

Разова покупка з довічним доступом

Великий вибір курсів із програмування

Можливість навчання у своєму темпі

Додаток для мобільних пристроїв і офлайн-доступ

Мінуси:

Якість залежить від викладача

Потрібно ретельно вибирати відповідний курс

Udemy (фото: Technology Personalized)

Coursera

Coursera пропонує якісне навчання від провідних університетів і компаній, таких як Yale, Stanford, Google, IBM. Платформа підходить для тих, хто хоче вивчати програмування та інші технічні дисципліни в структурованому форматі.

Більшість курсів можна дивитися безкоштовно в режимі аудиту, але за сертифікат про завершення доведеться заплатити. Однак студенти можуть подати заявку на фінансову допомогу та отримати сертифікат безкоштовно.

Coursera пропонує кар'єрно-орієнтовані програми, включаючи спеціалізації та професійні сертифікати. Також доступний мобільний додаток із функцією офлайн-навчання.

Плюси:

Курси від провідних університетів і компаній

Структуровані програми навчання

Можливість фінансової допомоги для студентів

Висока якість викладання

Мінуси:

Сертифікати вимагають оплати

Деяким курсам не вистачає сучасного підходу до навчання

Coursera (фото: Technology Personalized)

edX

edX пропонує безкоштовний доступ до матеріалів курсів від таких університетів, як Harvard, MIT, Berkeley та інших. Платформа надає структуровані курси з програмування, штучного інтелекту та кібербезпеки, а також спеціалізації для глибшого вивчення.

Ви можете безкоштовно переглядати курси, однак за сертифікат потрібно заплатити. edX надає фінансову допомогу для тих, хто відповідає умовам.

Основний контент на платформі - це відеоуроки з можливістю самостійного навчання, що дає вам більше контролю і гнучкості порівняно з YouTube.

Плюси:

безкоштовний доступ до матеріалів від провідних університетів

структуровані курси за поглибленими темами

фінансова допомога для студентів

багатомовна підтримка

Мінуси:

сертифікати вимагають оплати

відео-формат навчання може не підходити всім

edX (фото: Technology Personalized)

W3Schools

W3Schools - це безкоштовна платформа, яка ідеально підходить для освоєння основ веб-розробки. Вона надає інтерактивний редактор для практики коду та покрокові текстові керівництва.

Ви можете вивчати HTML, CSS, JavaScript та інші веб-технології, практикуючись прямо в браузері, за допомогою докладних прикладів коду. Однак W3Schools не відстежує ваш прогрес і не пропонує структуровані курси.

Платформа ідеально підходить для початківців, які бажають швидко навчитися програмувати.

Плюси:

Безкоштовно

простий інтерфейс, що підходить для новачків

інтерактивний редактор "TryIt" для негайної практики

чудово підходить для вивчення веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)

Мінуси:

відсутність відеоконтенту

немає структури навчання і відстеження прогресу

W3Schools (фото: Technology Personalized)