10 полезных онлайн-курсов для детей, которые можно пройти на весенних каникулах
Весенние каникулы - отличное время, чтобы не только отдохнуть, но и освоить что-то новое. Онлайн-обучение дает возможность детям изучать программирование, развивать креативность, улучшать языковые навыки и даже готовиться к экзаменам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 10 интересных онлайн-курсов, которые помогут провести каникулы с пользой.
Программирование в Minecraft: Education Edition
Возраст: 7-12 лет
Платформа: DarwinLand
Этот курс подойдет юным любителям Minecraft, которые хотят не просто играть, а научиться создавать собственные миры и механизмы. В процессе обучения дети освоят основы программирования, будут работать с командными блоками, редстоуном и даже изучат скрипты.
Minecraft: Education Edition - это образовательная версия популярной игры, где можно не только строить, но и решать логические задачи.
Чему научатся:
- Основам алгоритмов и логического мышления
- Созданию интерактивных объектов
- Разработке собственных мини-игр в Minecraft
Основы программирования на Scratch
Возраст: 7-8 лет
Платформа: DarwinLand
Scratch - это визуальный язык программирования, специально созданный для детей. Он позволяет создавать анимации, мультфильмы и игры с помощью простых блоков кода. Этот курс отлично подойдет для первого знакомства с программированием.
Чему научатся:
- Пониманию принципов кодирования
- Разработке собственных анимаций и игр
- Работе с циклами, условиями и переменными
Создание игр в Roblox
Возраст: 10-14 лет
Платформа: GoITeens
Многие дети играют в Roblox, но немногие знают, что в этой среде можно создавать собственные игры. Этот курс научит детей программировать на Lua, работать с игровыми объектами и настраивать механику.
Чему научатся:
- Основам гейм-дизайна
- Программированию на Lua
- Созданию и тестированию собственных мини-игр
Подготовка к ЗНО по украинскому языку и литературе
Возраст: 14-17 лет
Платформа: Prometheus
Этот курс будет полезен старшеклассникам, которые хотят подготовиться к экзаменам без стресса. Он включает видеоуроки, тесты и разбор типичных ошибок.
Чему научатся:
- Грамотно писать и анализировать тексты
- Разбирать задания ЗНО
- Улучшать словарный запас и орфографию
Английский язык для детей
Возраст: 6-14 лет
Платформа: JustSmart
Этот курс подойдет как новичкам, так и тем, кто хочет улучшить уровень английского. Занятия проходят в игровой форме с носителями языка.
Чему научатся:
- Общению на английском
- Новым словам и грамматике
- Развитию навыков аудирования
Литературный курс "Наутилус"
Возраст: 11-16 лет
Платформа: ChildCamp
Этот курс для тех, кто любит писать и мечтает стать писателем. В процессе занятий дети создадут собственные рассказы и эссе, а в конце курса их работы войдут в печатный сборник.
Чему научатся:
- Структурировать текст и выражать мысли
- Создавать увлекательные истории
- Работать над стилем письма
Онлайн-курсы от Ришельевского университета
Возраст: 10-16 лет
Платформа: Рішельєвський університет
Эта программа включает курсы по математике, физике, программированию и другим предметам. Отлично подходит для детей, которые хотят углубить знания в точных науках.
Чему научатся:
- Логическому мышлению
- Решению сложных задач
- Углубленным знаниям по школьным предметам
Курсы от Green Country
Возраст: 7-16 лет
Платформа: Green Country
Green Country предлагает увлекательные курсы по английскому языку, включая интерактивные задания, общение с носителями и креативные проекты.
Чему научатся:
- Улучшению разговорного английского
- Пониманию грамматики и произношения
- Развитию коммуникативных навыков
Бесплатные онлайн-курсы на Coursera
Возраст: 10+ лет
Платформа: Coursera
На Coursera можно найти бесплатные курсы от топовых университетов мира - от математики и программирования до искусства и психологии.
Чему научатся:
- Самостоятельному обучению
- Глубоким знаниям по разным направлениям
- Работе с онлайн-платформами
Онлайн-курсы от KidsterS
Возраст: 6-14 лет
Платформа: Kidsters
KidsterS предлагает широкий выбор курсов: от анимации и рисования до робототехники и программирования. Отличный выбор для творческих детей.
Чему научатся:
- Развитию воображения и креативности
- Работе с цифровыми инструментами
- Новым навыкам через игру
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При подготовке материала использовались следующие источники: GoITeens, JustSmart, ОсвітаUA.