10 полезных онлайн-курсов для детей, которые можно пройти на весенних каникулах

Весенние каникулы - отличное время, чтобы не только отдохнуть, но и освоить что-то новое. Онлайн-обучение дает возможность детям изучать программирование, развивать креативность, улучшать языковые навыки и даже готовиться к экзаменам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 10 интересных онлайн-курсов, которые помогут провести каникулы с пользой.

Программирование в Minecraft: Education Edition

Возраст: 7-12 лет

Платформа: DarwinLand

Этот курс подойдет юным любителям Minecraft, которые хотят не просто играть, а научиться создавать собственные миры и механизмы. В процессе обучения дети освоят основы программирования, будут работать с командными блоками, редстоуном и даже изучат скрипты.

Minecraft: Education Edition - это образовательная версия популярной игры, где можно не только строить, но и решать логические задачи.

Чему научатся:

Основам алгоритмов и логического мышления

Созданию интерактивных объектов

Разработке собственных мини-игр в Minecraft

Основы программирования на Scratch

Возраст: 7-8 лет

Платформа: DarwinLand

Scratch - это визуальный язык программирования, специально созданный для детей. Он позволяет создавать анимации, мультфильмы и игры с помощью простых блоков кода. Этот курс отлично подойдет для первого знакомства с программированием.

Чему научатся:

Пониманию принципов кодирования

Разработке собственных анимаций и игр

Работе с циклами, условиями и переменными

Создание игр в Roblox

Возраст: 10-14 лет

Платформа: GoITeens

Многие дети играют в Roblox, но немногие знают, что в этой среде можно создавать собственные игры. Этот курс научит детей программировать на Lua, работать с игровыми объектами и настраивать механику.

Чему научатся:

Основам гейм-дизайна

Программированию на Lua

Созданию и тестированию собственных мини-игр

Подготовка к ЗНО по украинскому языку и литературе

Возраст: 14-17 лет

Платформа: Prometheus

Этот курс будет полезен старшеклассникам, которые хотят подготовиться к экзаменам без стресса. Он включает видеоуроки, тесты и разбор типичных ошибок.

Чему научатся:

Грамотно писать и анализировать тексты

Разбирать задания ЗНО

Улучшать словарный запас и орфографию

Английский язык для детей

Возраст: 6-14 лет

Платформа: JustSmart

Этот курс подойдет как новичкам, так и тем, кто хочет улучшить уровень английского. Занятия проходят в игровой форме с носителями языка.

Чему научатся:

Общению на английском

Новым словам и грамматике

Развитию навыков аудирования

Литературный курс "Наутилус"

Возраст: 11-16 лет

Платформа: ChildCamp

Этот курс для тех, кто любит писать и мечтает стать писателем. В процессе занятий дети создадут собственные рассказы и эссе, а в конце курса их работы войдут в печатный сборник.

Чему научатся:

Структурировать текст и выражать мысли

Создавать увлекательные истории

Работать над стилем письма

Онлайн-курсы от Ришельевского университета

Возраст: 10-16 лет

Платформа: Рішельєвський університет

Эта программа включает курсы по математике, физике, программированию и другим предметам. Отлично подходит для детей, которые хотят углубить знания в точных науках.

Чему научатся:

Логическому мышлению

Решению сложных задач

Углубленным знаниям по школьным предметам

Курсы от Green Country

Возраст: 7-16 лет

Платформа: Green Country

Green Country предлагает увлекательные курсы по английскому языку, включая интерактивные задания, общение с носителями и креативные проекты.

Чему научатся:

Улучшению разговорного английского

Пониманию грамматики и произношения

Развитию коммуникативных навыков

Бесплатные онлайн-курсы на Coursera

Возраст: 10+ лет

Платформа: Coursera

На Coursera можно найти бесплатные курсы от топовых университетов мира - от математики и программирования до искусства и психологии.

Чему научатся:

Самостоятельному обучению

Глубоким знаниям по разным направлениям

Работе с онлайн-платформами

Онлайн-курсы от KidsterS

Возраст: 6-14 лет

Платформа: Kidsters

KidsterS предлагает широкий выбор курсов: от анимации и рисования до робототехники и программирования. Отличный выбор для творческих детей.

Чему научатся:

Развитию воображения и креативности

Работе с цифровыми инструментами

Новым навыкам через игру

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