Секрети поліглота. 5 найкращих альтернатив Duolingo, які допоможуть заговорити іноземною мовою

Duolingo - один із найпопулярніших додатків для вивчення мов, але далеко не єдиний. Якщо вам хочеться більше розмовної практики, живого спілкування з носіями або глибокого розуміння граматики, є альтернативи, які можуть підійти краще.

Про п'ять найкращих додатків, які допоможуть вам заговорити іноземною мовою швидше й упевненіше, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police .

Pimsleur

На відміну від інших додатків у цьому списку, Pimsleur фокусується на усних розмовах та аудіовтягненні, а не на ігрових вправах.

Замість того щоб зіставляти слова з картинками або заповнювати пропуски, Pimsleur використовує науково обґрунтований аудіометод, що імітує природний процес оволодіння мовою: через прослуховування, повторення та поступову побудову речень.

Це робить додаток чудовим вибором для учнів, які хочуть розвинути сильні розмовні навички та аудіосприйняття, а не фокусуватися на читанні та письмі.

Особливістю Pimsleur є його інтерактивні аудіоуроки, які розроблені так, щоб їх можна було слухати без використання рук. Вони ідеально підходять для навчання під час водіння, занять спортом або виконання повсякденних справ.

Кожен урок вводить новий словник і граматику в реальних розмовних контекстах, посилюючи засвоєння матеріалу за допомогою методів інтервального повторення та запам'ятовування.

Pimsleur пропонує курси 51 мовою, що більше, ніж у інших додатків для вивчення мов. Платформа надає безкоштовний пробний період, а підписка коштує 20 доларів на місяць для однієї мови або 21 долар на місяць для всіх мов.

Якщо ваш пріоритет - розмовна швидкість і сприйняття на слух, то аудіофокусований і розмовний підхід Pimsleur є унікальною та ефективною альтернативою Duolingo.

Pimsleur (фото: Android Police)

Busuu

Busuu використовує цілеспрямований підхід до вивчення мов, пропонуючи персоналізовані плани навчання залежно від рівня навичок, цілей і доступного часу.

Під час реєстрації застосунок оцінює, скільки часу знадобиться для досягнення швидкості та адаптує свої уроки відповідним чином.

Однією з переваг Busuu є система зворотного зв'язку від носіїв мови. На відміну від Duolingo, який використовує вправи, що генеруються ШІ, Busuu дає змогу учням надсилати письмові та усні завдання для реальної корекції від носіїв мови.

Ця функція допомагає поліпшити вимову, граматику та швидкість мовлення таким чином, як не можуть автоматизовані уроки. Busuu також використовує інтервальне повторення для зміцнення знань, забезпечуючи, щоб користувачі повторювали слабкі слова в потрібний час.

Додаток підтримує 14 мов і пропонує безкоштовний базовий план. Для повного доступу, включно зі структурованими уроками та зворотним зв'язком від спільноти, підписка Premium коштує 14 доларів на місяць або 83 долари на рік.

Якщо ви хочете чітку дорожню карту до швидкості з інтерактивною практикою, заснованою на реальному спілкуванні, персоналізований підхід Busuu робить його сильним претендентом.

Busuu (фото: Google Play)

Mondly

Mondly - ще один застосунок, який робить акцент на навчанні через мовлення. Він виділяється своїми чат-ботами, що працюють на базі ШІ, та інтерактивними діалогами. Замість перекладу речень ви берете участь у реальних розмовах з використанням технології розпізнавання мови.

Одна з найкорисніших функцій Mondly - це інструмент відмінювання дієслів. Торкніться дієслова, щоб побачити його різні форми. Це робить вивчення граматики більш інтуїтивним, чого часто не вистачає в Duolingo.

Що відрізняє Mondly, так це інтеграція доповненої та віртуальної реальності. З Mondly VR для Meta Quest та інших шоломів віртуальної реальності ви можете зануритися в змодельовані розмови в реальному світі, покращуючи сприйняття і впевненість.

Mondly пропонує безкоштовну версію і Premium-рівень, який відкриває весь контент за 12 доларів на місяць або 90 доларів за довічний доступ. Якщо ви шукаєте передовий досвід спілкування з використанням ШІ, AR і VR інструментів, Mondly - це приваблива альтернатива Duolingo.

Mondly (фото: Android Police)

Babbel

Як і Memrise, Babbel призначене для практичного використання мови, але підходить до цього більш структуровано. У той час як Duolingo активно використовує гейміфікацію, Babbel містить пояснення граматики, культурні інсайти та реальні діалоги для зміцнення знань.

Кожен урок триває близько 15 хвилин, що дає змогу легко вписати його в щільний графік. Однак Babbel акцентує увагу на активному мовленні та сприйнятті на слух, використовуючи технологію розпізнавання мови для покращення вимови. Додаток також містить діалоги, що імітують реальні розмови.

Однією з яскравих особливостей Babbel є наявність спеціалізованих курсів для подорожей, бізнесу та культури, які відповідають різним цілям навчання. Додаток підтримує 14 мов, і перший урок доступний безкоштовно. Після цього підписка коштує 18 доларів на місяць, з можливістю знижок при довгострокових планах. Також доступна преміум-версія Babbel Live, яка пропонує віртуальні заняття з викладачами.

Якщо ви віддаєте перевагу структурованим урокам, що акцентують увагу на розмовній мові та сприйнятті на слух, Babbel пропонує більш глибокий і насичений досвід, ніж Duolingo.

Babbel (фото: Android Police)

Memrise

Memrise відрізняється від Duolingo тим, що робить акцент на навчанні через відео за участю носіїв мови. На відміну від Duolingo, яке використовує речення, що генеруються ШІ, та ігрові вправи, Memrise допомагає учням опановувати нову мову через реальну мову та контекстуальну практику.

Ключова особливість Memrise - це короткі відеокліпи з носіями мови, які використовують фрази в повсякденних ситуаціях. Цей підхід допомагає учням більш ефективно засвоювати вимову, інтонацію та природні мовні патерни порівняно з традиційними текстовими вправами.

У той час як Duolingo слідує жорсткій ігровій прогресії, Memrise гнучкіший, дозволяючи зосередитися на фразах, що є найактуальнішими для ваших потреб. Якщо ваша мета - освоїти розмовні навички для майбутньої відпустки, Memrise може підійти краще, ніж більш узагальнений підхід Duolingo.

Memrise (фото: Android Police)

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