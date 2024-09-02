12 додатків для студентів та школярів, які зроблять навчання простіше та ефективніше

Оскільки технології продовжують перетворювати освіту, сьогодні у студентів та школярів є більше інструментів, ніж будь-коли, щоб допомогти їм досягти успіху в навчанні. При величезній кількості доступних освітніх додатків знайти підходящі може бути непросто.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 12 найкращих додатків, які задовольняють різні потреби та переваги у навчанні.

Quizlet

Quizlet - це популярний додаток для навчання, який дозволяє користувачам створювати, ділитися та відкривати набори для вивчення з практично будь-якої теми. Це особливо корисно для запам'ятовування, розширення словникового запасу та вивчення нових понять.

Додаток пропонує різні режими навчання, включаючи картки, ігри на відповідність та тренувальні тести, що робить його універсальним для різних стилів навчання.

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Evernote

Evernote - це потужний додаток для створення нотаток, який допомагає студентам організовувати свої чернетки, списки справ та дослідницькі матеріали в одному місці.

Він підтримує текстові, графічні та аудіо нотатки, а також дозволяє користувачам синхронізувати свої дані на кількох пристроях.

Завдяки своїй надійній функції пошуку студенти можуть легко знаходити та отримувати свої нотатки, що робить його чудовим інструментом для керування великими обсягами інформації.

Evernote (фото: Evernote)

Forest

Forest - це додаток, розроблений для того, щоб допомогти студентам та школярам залишатися зосередженими та не відкладати справи. Він спонукає користувачів триматися подалі від своїх телефонів і зосередитися на своїх завданнях, вирощуючи віртуальне дерево, яке в'яне, якщо вони виходять із застосунка.

Чим довше вони зосереджені, тим більше дерев вони можуть посадити, зрештою створюючи ліс. Додаток також співпрацює з організаціями з реальної посадки дерев, дозволяючи користувачам позитивно впливати на навколишнє середовище.

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Grammarly

Grammarly - це незамінний додаток для всіх, хто хоче покращити свої навички письма. Він перевіряє граматику, орфографію, пунктуацію та стилістичні помилки, пропонуючи пропозиції щодо покращення ясності та читабельності вашого тексту.

Grammarly доступний у вигляді розширення для браузера, настільного та мобільного додатка, що робить його доступним для всіх потреб у написанні.

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Notion

Notion - це універсальний робочий застосунок, який поєднує в собі інструменти для створення нотаток, управління завданнями та спільної роботи. Він дозволяє студентам та школярам створювати та організовувати нотатки, списки справ, бази даних та навіть дошки проектів.

Гнучкість та можливості налаштування Notion роблять його відповідним як для особистого навчання, так і для групових проектів.

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Duolingo

Duolingo - це додаток для вивчення мов, який робить вивчення нових мов веселим та інтерактивним. Він використовує гейміфіковані уроки, які включають вправи на слухання, говоріння, читання та письмо.

З більш ніж 30 доступними мовами Duolingo є чудовим вибором для студентів та школярів, які бажають покращити свої мовні навички у своєму власному темпі.

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Microsoft OneNote

Microsoft OneNote - це додаток для цифрових блокнотів, який допомагає учням зберігати свої нотатки в одному місці. Він підтримує текстові, аудіо- та графічні нотатки, а також дозволяє легко підтримувати зв'язок із однокласниками.

OneNote легко інтегрується з іншими продуктами Microsoft Office, що робить його універсальним інструментом для студентів та школярів, які вже використовують Word, Excel або PowerPoint.

Microsoft OneNote (фото: Microsoft OneNote)

Wolfram Alpha

Wolfram Alpha - це обчислювальний довідник, який може вирішувати математичні завдання, надавати докладні пояснення та пропонувати інформацію з широкого кола академічних предметів.

Він особливо корисний для студентів, які вивчають математику, фізику, інженерію та інформатику, але також пропонує інформацію в таких галузях, як історія, економіка та лінгвістика.

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Anki

Anki - це додаток для карток, який використовує інтервальне повторення, метод навчання, який оптимізує інтервали перегляду інформації для максимального запам'ятовування.

Anki дозволяє створювати картки з текстом, зображеннями, звуками та навіть відео. Він ідеально підходить для вивчення мов, медичних термінів та інших предметів, що вимагають запам'ятовування.

Anki (фото: Anki Manual)

Google Drive

Google Drive - це служба хмарного зберігання, яка надає студентам безпечне місце для зберігання та доступу до їх документів, презентацій та електронних таблиць з будь-якого пристрою.

Він інтегрується з іншими сервісами Google, такими як Google Docs, Sheets та Slides, що дозволяє легко співпрацювати та ділитися з однокласниками та викладачами.

Google Drive (фото: Google Workspace Updates)

Khan Academy

Khan Academy пропонує безкоштовний високоякісний освітній контент з широкого кола предметів, включаючи математику, науку, історію та економіку.

Додаток включає відеоуроки, практичні вправи і тести, які допомагають студентам зміцнити своє розуміння ключових понять. Khan Academy ідеально підходить для доповнення навчання у класі та підготовки до стандартизованих тестів.

Khan Academy (фото: Capterra Canada)

Chegg Study

Chegg Study - це освітній додаток, який надає рішення з підручників, відповіді експертів на запитання та навчальні посібники, щоб допомогти студентам та школярам з домашнім завданням та підготовкою до іспитів.

Він пропонує покрокові розв'язання проблем, знайдених у популярних підручниках, та дозволяє користувачам ставити запитання експертам по предмету. Chegg Study особливо корисний для студентів, яким потрібна додаткова допомога у розумінні складних тем.

Chegg Study (фото: Android Police)