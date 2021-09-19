10 копійок в Україні можна продати за 8 тисяч. Ось як виглядає монета
В Україні монету номіналом у 10 копійок виставили на продаж і просять за неї шалені гроші - 8000 грн.
Такою монетою не тільки похвалився, але і вирішив продати українець через сайт OLX. Як виглядають 10 копійок за 8000 гривень, і які ще копійки можна вигідно продати - читайте нижче в нашому матеріалі.
Продавець каже, що особливість монети в браку на буквах "ї" і "н" в слові "Україна" на реверсі монети.
На цій же платформі оголошень виставлена на продаж унікальна монета номіналом 25 копійок, просять за неї трохи менше, але все ж багато - 4500 грн.
За словами продавця, на монеті є герба (вм'ятина) і 4 виноградини праворуч на рівні літери "к" в слові "копійок" на аверсі монети.
Для довідки:
Особливу цінність серед колекціонерів мають необроблені по ребру монети з так званим "гладким гуртом".
Так, оформлений гурт з'явився в результаті спроб власників монетних регалій захиститися від псування монети, коли краї монет з дорогоцінних металів підпилювалися або обрізалися, і фальшивок. Раніше гурт на всіх монетах був гладким, а на початку XVI століття в Європі з'явилася машина для нанесення візерунків на гурт.
Раніше ми писали про монету номіналом в 1 гривню, яку в Україні продають за рекордну суму.
Також повідомлялося про 1-копійчану монету, яка продається за 15 тисяч гривень.