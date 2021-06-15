Если у вас есть такая 1-гривневая монета - вы богач. Смотрите, как она выглядит

В Украине монета номиналом 1 гривна выставлена на продажу за огромные деньги. Монету 1992 года можно сбыть за 15-30 тысяч гривен. Уникальный экземпляр для коллекции нумизматов выставлен на специализированные сайты продаж.

В чем особенность этой гривны, и за какие еще монеты предлагают четырехзначные суммы - читайте ниже в нашем материале.

Так, на сайте OLX монету 1992 года продают за 15 тысяч гривен. Ее особенность - гладкий гурт - ребро монеты без каких-либо надписей или зубцов.

Для справки: Оформленный гурт появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи монеты, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок. В начале гурт на всех монетах был гладким. В начале XVI века в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.

А вот на специализированном ресурсе Мonitex такая гривна выставлена уже за 30 тысяч гривен.

Какие еще монеты можно продать за большие суммы

На том же OLX выставлены на продажу монеты других годов выпуска. К примеру, гривну 1995-го года можно сбыть за 1000 грн, а 2001-го - за 3000 грн. Стоимость монеты во многом зависит от количества напечатанных экземпляров за определенный период.

Отметим, что украинская национальная валюта была официально введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года. Но печатать бумажные гривны и чеканить копейки начали еще в 1992 году.

Монеты в 1 гривну, отчеканенные в 1995-1996 годах, были выпущены в обращение 12 марта 1997 года, а некоторые отчеканенные в 1996 году монеты в 1 гривну - 1 сентября 1998 года.

А монета в 1 гривну 1992 года является редким экземпляром, так как ее чеканили "на пробу".