Такие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монета

В чем особенность монеты

Отметим, такую монету можно получить вместе со сдачей в магазине или найти в копилке.

Она выплавлена из латуни и весит стандартные 1,72 г.

Продавец отметил, что монета в хорошем состоянии и без дефектов. Однако, на размещенных фотографиях можно увидеть, что она поцарапана.

Отметим, что на аверсе над буквой "і" в слове "копійок" отсутствует точка. К тому же на реверсе очень поврежден герб.

Кроме того, на обозначении года выпуска цифра "2" отлита с дефектом.

В Украине монету в 10 копеек продают за 8 тысяч (violity)