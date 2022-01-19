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Такі 10 копійок збагатять вас на 8 тисяч: як виглядає монета

Автор: Тетяна Самарук

В Україні монету номіналом 10 копійок продають за 281 долар (майже 8 тисяч гривень). Зокрема, монета була випущена 1992-го і має дефект.

Так, монету розмістили на спеціалізованому аукціоні Violity

У чому особливість монети

Зазначимо, таку монету можна отримати разом зі здачею у магазині або знайти у скарбничці.

Вона виплавлена з латуні та важить стандартні 1,72 г.

Продавець зазначив, що монета у хорошому стані та без дефектів. Однак, на розміщених фотографіях можна побачити, що вона подряпана.

Зазначимо, що на аверсі над літерою "і" у слові "копійок" відсутня крапка. До того ж на реверсі дуже пошкоджений герб.

Окрім того, на позначенні року випуску цифру "2" відлито з дефектом.

В Україні монету в 10 копійок продають за 8 тисяч (violity)

Раніше ми повідомляли, що за такі 5 копійок збагатять вас майже на 15 тисяч.

Також ми писали, що в Україні монету в 10 копійок продають за 30 тисяч.

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