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В Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч: в чем ее особенность (фото)

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Пятница 26 ноября 2021 08:01
В Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч: в чем ее особенность (фото) Монету номиналом 10 копеек продают в Украине за бешеные деньги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине монету номиналом 10 копеек продают на аукционе за 30 тысяч гривен.

Так, соответствующий лот опубликовали на сайте Crafta.

По словам владельца монеты, она выпущена в 2008 году. Однако у монеты есть производственный брак, но какой именно, автор не указывает.

Также на фото видно, что на реверсе монеты есть механические повреждения.

Отметим, что по состоянию на 24 ноября на лот стоимостью 30 000 грн не откликнулся ни один из потенциальных покупателей.

В Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч: в чем ее особенность (фото)

Монету номиналом 10 копеек продают в Украине за бешеные деньги (crafta.ua/uk)

Ранее мы сообщали, что в Украине найденную в квартире старую монету продают за 60 тысяч. Отмечается, что монета времен СССР.

Также недавно мы писали, что монету номиналом 10 гривен продают в Украине за 25 тысяч.

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