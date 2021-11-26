В Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч: в чем ее особенность (фото)

В Украине монету номиналом 10 копеек продают на аукционе за 30 тысяч гривен.

По словам владельца монеты, она выпущена в 2008 году. Однако у монеты есть производственный брак, но какой именно, автор не указывает.

Также на фото видно, что на реверсе монеты есть механические повреждения.

Отметим, что по состоянию на 24 ноября на лот стоимостью 30 000 грн не откликнулся ни один из потенциальных покупателей.

Монету номиналом 10 копеек продают в Украине за бешеные деньги (crafta.ua/uk)