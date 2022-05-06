Такие 10 копеек могут обогатить вас на 1000 долларов: как выглядит монета

В Украине уникальную монету номиналом 10 копеек продают за большие деньги - почти тысячу долларов.
Об этом говорится на сайте Violity.
Такая 10-копеечная монета была отчеканена в 2004 году на заготовке для 1 копейки.
В объявлении указано, что реставрация монеты не проводилась, а ее продавец находится в Киеве.
Стоимость 10 копеек - 29 тысяч гривен, указано, что она магнитная, изготовлена из нержавеющей стали.
Фото: Монета за 29 тысяч гривен (violity.com)
Первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек делали из латуни - в 1992, 1994-1996 годах. Затем использовалась алюминиевая бронза, а в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.
Сейчас в обороте остались только монеты номиналом в 10 и 50 копеек, а 1, 2, 5 и 25-копееечные уже изъяли из обращения.
Ранее мы писали, про 50 копеек, которые продаются в Украине за 120 тысяч гривен.
Также сообщалось, что монету номиналом 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.