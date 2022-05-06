RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Такі 10 копійок можуть збагатити вас на 1000 доларів: як виглядає монета

Фото: Такі 10 копійок можуть збагатити вас на 1000 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні унікальну монету номіналом 10 копійок продають за великі гроші - майже тисячу доларів.

Про це йдеться на сайті Violity.

Така 10-копійчана монета була викарбувана в 2004 році на заготівлі для 1 копійки.

В оголошенні зазначено, що реставрація монети не проводилася, а її продавець знаходиться в Києві.

Вартість 10 копійок - 29 тисяч гривень, зазначено, що вона магнітна, виготовлена з нержавіючої сталі.

Фото: Монета за 29 тисяч гривень (violity.com)

Це цікаво знати

Перші "Жовті" монети: 10, 25, 50 копійок робили з латуні - в 1992, 1994-1996 роках. Потім використовувалася алюмінієва бронза, а врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Зараз в обороті залишилися тільки монети номіналом в 10 і 50 копійок, а 1, 2, 5 і 25-копійки вже вилучили з обігу.

Раніше ми писали, про 50 копійок, які продаються в Україні за 120 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що монету номіналом 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
монета