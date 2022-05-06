Такі 10 копійок можуть збагатити вас на 1000 доларів: як виглядає монета

В Україні унікальну монету номіналом 10 копійок продають за великі гроші - майже тисячу доларів.

Про це йдеться на сайті Violity .

Така 10-копійчана монета була викарбувана в 2004 році на заготівлі для 1 копійки.

В оголошенні зазначено, що реставрація монети не проводилася, а її продавець знаходиться в Києві.

Вартість 10 копійок - 29 тисяч гривень, зазначено, що вона магнітна, виготовлена з нержавіючої сталі.

Фото: Монета за 29 тисяч гривень (violity.com)

Це цікаво знати

Перші "Жовті" монети: 10, 25, 50 копійок робили з латуні - в 1992, 1994-1996 роках. Потім використовувалася алюмінієва бронза, а врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Зараз в обороті залишилися тільки монети номіналом в 10 і 50 копійок, а 1, 2, 5 і 25-копійки вже вилучили з обігу.