10 интересных фактов о Залужном: любитель Instagram и украинский военный нового поколения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сейчас среди украинцев стал очень популярным. Он – одно из лиц мощного противостояния российской армии и под его руководством ВС уже более двух месяцев успешно уничтожают врага по всем направлениям.
Что известно о генерале Залужном, которого уважает каждый украинец и которого называют "железным" за границей, рассказали в Espreso.
Валерий Федорович Залужный родился в Новоград-Волынском Житомирской области 8 июля 1973 года.
Факт 1
Залужный родился в гарнизоне, где провел все детские годы. Его родители - военнослужащие, поэтому Главнокомандующий ВСУ – потомственный военный. О карьере военного он мечтал с раннего детства.
Валерий Залужный в детстве
Факт 2
У Залужного – полностью украинское образование. В Украине много военных, которые успели получить образование еще при СССР. Однако Валерию Федоровичу повезло – он совершенно новый тип военного начальника.
В 1997 году он окончил общевоенный факультет Одесского высшего командного училища с отличием. Через 10 лет получил второе высшее образование - в Национальной академии обороны. За изучение боевого применения механизированных и танковых объединений получил золотую медаль.
В 2014 году Залужный окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. И тоже с отличием. А еще там получил награждение переходным мечом королевы Великобритании – как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня.
В 2020 году Главнокомандующий ВСУ получил гражданский диплом - он стал магистром международных отношений Острожской академии.
Валерий Залужный в юности
Факт 3
Залужный прошел все степени военной карьеры. После окончания училища в Одессе он был назначен начальником штаба и первым заместителем 24-ой отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области. Там он успешно проходил службу в течении двух с половиной лет.
В 2009 году был назначен командиром 51-ой отдельной механизированной бригады. Которой командовал до 2012 года.
В 2017 году получил звание генерал-майора. В 2019 году - стал командующим войсками оперативного командования "Север".
Фото: facebook com vzaluznyj
Факт 4
Валерий Залужный был на фронте с 2014 года – воевал на Донбассе. О своем боевом опыте он говорить не любит – считает, что судьба солдата и судьба генерала на фронте воспринимается по-разному.
"Для меня война началась в середине июля 2014 года – назначением заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми создаваемыми там группировками. Дошел до начальника штаба ОС", - рассказал Залужный в одном из интервью.
Признается, что больше всего ему помнятся солдаты. Со многими он до сих пор созванивается, переписывается. Рад, когда может им чем-то помочь, решить какие-то военный или бытовые вопросы.
Фото: facebook com CinCAFU
Факт 5
Валерий Залужный давно и счастливо женат. Его супругу зовут Елена, она сотрудница банка. И воспитывает двух дочерей.
Факт 6
Военную форму Главнокомандующий ВСУ меняет с удовольствием на спортивный костюм, так как увлекается внутренним туризмом. Он признается, что еще с пионерских времен осталась страсть к путешествиям и любит пешком гулять по городам. И лучший компаньон в таких поездках – его жена.
Фото: facebook com GeneralStaff ua
Факт 7
Залужный был уверен, что вторжение России неизбежно. На должность Главнокомандующего ВСУ его представили еще летом 2021 года – когда начала расти угроза наступления России.
"Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ – не ждать манны небесной, мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем", - сказал Залужный в сентябре 2021 года.
Факт 8
Главнокомандующий ВСУ – сторонник стандартов НАТО. Он уверен, что реформы в армии должны идти от руководства.
"Общий курс на реформирование ВСУ согласно принципам и стандартам НАТО остается необратимым. И ключевое тут – принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - сказал Залужный.
Кстати, украинские бойцы называют Залужного одним из наиболее открытым генералом, который понимает проблемы солдат и младших офицеров. Он положительно относится к обновлению личного состава молодыми людьми и отходу от всех советских практик.
Валерий Залужный с женой Еленой (facebook.com/vzaluznyj)
Факт 9
Залужного называют "железным генералом". В апреле издание Politico выпустило аналитический материал, в котором его назвали "командующим, который станет легендарной фигурой в истории Украины", так как успехи украинской армии удивили весь мир.
"Генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, которую сформировал советский военный обучение", - говорится в статье.
Фото: facebook com GeneralStaff ua
Факт 10
Валерий Залужный любит социальные сети и особенно – Instagram. В одном из интервью Главнокомандующий ВС признался, что после напряженного рабочего дня ненадолго заглядывает в Instagram, чтобы перезагрузить мозги. И его любимый контент – котики.
Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный тонко потроллил Лаврова после его заявления о евреях.
А также рассказывали о том, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился со словами благодарности к украинским волонтерам.