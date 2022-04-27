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Мы сильные, потому что рядом с нами тысячи волонтеров, - Залужный

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 14:51
Мы сильные, потому что рядом с нами тысячи волонтеров, - Залужный Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (фото facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился со словами благодарности к украинским волонтерам и отметил некоторых лично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ.

"Мы сильны, потому что рядом с нами и за нами тысячи волонтеров - людей, которые стали кровеносной системой войска. Они помогли нам удержать государство в 2014-м. Они вместе с нами держат небо над Украиной и сейчас, во времена самых тяжелых за годы независимости испытаний", - написал Валерий Залужный.

Он отметил, что одним из волонтерских объединений, активно помогающим Вооруженным Силам Украины, является благотворительный Фонд "Мир и Ко".

"Основанный после Революции Достоинства добровольцем АТО Мирославом Гаем и его побратимами, фонд развернул активную деятельность по логистике, поиску и передаче всего необходимого для фронта. Благодаря волонтерам фонда Алексею Михайленко, Елене Якубовской, Александру и Татьяне Кулаковым, Анастасии Скидан, надежде Мальцевой, Ларисе Марьяновой, Ольге Кирилюк, семье Дубинец, Николаю Шикуле, Полу Дональду, Ангелине Литвин, Кириллу Нечмоне, всех и не перечислить, на передовую доставлены сотни тонн гуманитарных грузов, реализованы десятки проектов информационного противодействия, тысячи нестандартных технологических решений для приближения нашей Победы", - отметил Залужный.

По его словам, фонд организовал поставку амуниции и вычислительной техники, решений для обеспечения связи, получения и обработки информации, активно работает в гуманитарном направлении (средства защиты жизни и здоровья).

Напомним, олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер Денис Силантьев помогает украинцам одержать победу в войне против России. На днях он привез бронежилеты 4-го класса защиты, которые предоставила компания "Метинвест".

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