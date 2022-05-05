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10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

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Четвер 05 травня 2022 19:51
10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Анна Шиканова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зараз серед українців став дуже популярним. Він - одна з осіб потужного протистояння російської армії й під його керівництвом ЗС вже понад два місяці успішно знищують ворога в усіх напрямках.

Що відомо про генерала Залужного, якого поважає кожен українець і якого називають "залізним" за кордоном, розповіли в Espreso.

Валерій Федорович Залужний народився в Новоград-Волинському Житомирської області 8 липня 1973 року.

Факт 1

Залужний народився в Гарнізоні, де провів всі дитячі роки. Його батьки-військовослужбовці, тому Головнокомандувач ЗСУ - потомствений військовий. Про кар'єру військового він мріяв з раннього дитинства.

10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

Валерій Залужний в дитинстві

Факт 2

У Залужного - повністю українська освіта. В Україні багато військових, які встигли здобути освіту ще за СРСР. Однак Валерію Федоровичу пощастило - він абсолютно новий тип військового начальника.

У 1997 році він закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою. Через 10 років здобув другу вищу освіту - у Національній академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових об'єднань отримав золоту медаль.

У 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. І теж з відзнакою. А ще там отримав нагородження перехідним мечем королеви Великобританії - як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня.

У 2020 році Головнокомандувач ЗСУ отримав цивільний диплом - він став магістром міжнародних відносин Острозької академії.

10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

Валерій Залужний в юності

Факт 3

Залужний пройшов усі ступені військової кар'єри. Після закінчення училища в Одесі він був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ої окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області. Там він успішно проходив службу протягом двох з половиною років.

У 2009 році був призначений командиром 51-ої окремої механізованої бригади. Якою командував до 2012 року.

У 2017 році отримав звання генерал-майора. У 2019 році - став командувачем військами оперативного командування "Північ".

10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

Фото: facebook com vzaluznyj

Факт 4

Валерій Залужний був на фронті з 2014 року – воював на Донбасі. Про свій бойовий досвід він говорити не любить – вважає, що доля солдата і доля генерала на фронті сприймається по-різному.

"Для мене війна почалася в середині липня 2014 року - призначенням заступником командира сектора "С", який формувався в Донецькій області. Відтоді керував майже всіма створюваними там угрупованнями. Дійшов до начальника штабу ОЗ", - розповів Залужний в одному з інтерв'ю.

Зізнається, що найбільше йому пам'ятаються солдати. З багатьма він досі телефонує, листується. Радий, коли може їм чимось допомогти, вирішити якісь військові чи побутові питання.

10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

Фото: facebook com CinCAFU

Факт 5

Валерій Залужний давно і щасливо одружений. Його дружину звуть Олена, вона співробітниця банку. І виховує двох дочок.

Факт 6

Військову форму Головнокомандувач ЗСУ змінює із задоволенням на Спортивний костюм, бо захоплюється внутрішнім туризмом. Він зізнається, що ще з піонерських часів залишилася пристрасть до подорожей і любить пішки гуляти містами. І найкращий компаньйон у таких поїздках - його дружина.

10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

Фото: facebook com GeneralStaff ua

Факт 7

Залужний був упевнений, що вторгнення Росії неминуче. На посаду головнокомандувача ЗСУ його представили ще влітку 2021 року – коли почала зростати загроза наступу Росії.

"Загроза повномасштабної агресії є, була і буде далі. Наше завдання як ЗСУ - не чекати манни небесної, ми повинні до цього готуватися. І ми для цього все робимо", - сказав Залужний у вересні 2021 року.

Факт 8

Головнокомандувач ЗСУ - прихильник стандартів НАТО. Він упевнений, що реформи в армії повинні йти від керівництва.

"Загальний курс на реформування ЗСУ згідно з принципами та стандартами НАТО залишається незворотнім. І ключове тут - принципи. Зміни повинні відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, своїм підлеглим. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби", - сказав Залужний.

До речі, українські бійці називають Залужного одним з найбільш відкритим генералом, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Він позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми та відходу від усіх радянських практик.

10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

Валерій Залужний з дружиною Оленою (facebook.com/vzaluznyj)

Факт 9

Залужного називають "залізним генералом". У квітні видання Politico випустило аналітичний матеріал, в якому його назвали "командувачем, який стане легендарною фігурою в історії України", оскільки успіхи української армії здивували весь світ.

"Генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий союз", - йдеться в статті.

10 цікавих фактів про Залужного: любитель Instagram та український військовий нового покоління

Фото: facebook com GeneralStaff ua

Факт 10

Валерій Залужний любить соціальні мережі й особливо - Instagram. В одному з інтерв'ю Головнокомандувач ЗС зізнався, що після напруженого робочого дня ненадовго заглядає в Instagram, щоб перезавантажити мізки. І його улюблений контент - котики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний тонко потролив Лаврова після його заяви про євреїв.

А також розповідали про те, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся зі словами подяки до українських волонтерів.

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Валерій Залужний
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